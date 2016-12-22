ФСБ раскрыла нарколабораторию в Подмосковье

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнаружила в Московской области подпольную лабораторию по производству наркотиков. Также сотрудники службы задержали четверых участников преступной группы, которые производили особо крупные партии синтетических наркотиков в этой лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Подозреваемые являются гражданами России. Они сбывали наркотики через интернет.

У задержанных обнаружили и изъяли более 14 кг наркотика мефедрона, 20 л жидкости, которая содержит наркотические средства, лабораторное оборудование и другие химвещества.

Кроме того, по адресам проживания задержанных в Москве обнаружено и изъято более 8 млн руб., а в арендуемом гараже не менее 5 кг марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК (незаконные производство, сбыт наркотических средств).