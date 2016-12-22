Колокольцев заявил о снижении числа убийств в России за пять лет

Колокольцев заявил о снижении числа убийств в России за пять лет

Число убийств за последние пять лет снизилось на 27%, количество грабежей и разбойных нападений — почти на 50%. Об этом в интервью «АиФ» сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«Стало спокойнее на улицах городов, меньше стало квартирных краж и угонов автомобилей», — отметил глава МВД. По его словам, на сегодняшний день в России работают 895 тыс. сотрудников МВД, отметив, что с 2011 года численность личного состава снизилась на 500 тыс.

Колокольцев также рассказал о трехкратном увеличении количества выявленной контрабанды наркотиков. «В этом году в 2 раза больше ликвидировано нарколабораторий. Сейчас привлекаем к ответственности членов организованного преступного сообщества, которые поставляли «синтетику» из Китая, изъяли 1250 кг наркотиков», — добавил министр.

В конце октября президент Владимир Путин сообщал, что в 2018 году российские спецслужбы предотвратили 15 терактов. По его словам, всего силовики смогли предотвратить 26 преступлений террористической направленности. Глава государства призывал спецслужбы снижать уровень террористических угроз, действуя совместно с Национальным антитеррористическим комитетом.