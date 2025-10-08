«РИА Новости» узнало о подозреваемом в убийстве архитектора в Петербурге
Подозреваемым в убийстве архитектора Александра Супоницкого в Петербурге, предположительно, является экс-финансист строительной фирмы «Петротрест» Константин Козырев, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. По данным агентства, он покончил с собой после убийства.
«На месте преступления был обнаружен труп Козырева К. В. с явными признаками насильственной смерти», — говорится в материале.
Как пишет телеграм-канал Baza, Козырев был фигурантом дела об отмывании денег при строительстве по госконтракту в период 2010–2011 годов.
Ранее источник сообщил РБК, что Супоницкий задолжал стрелявшему $3,6 млн, которые он занял в 2019-м, — отдать долг нужно было в 2020 году. По информации «Фонтанки», от должника впоследствии требовали расплатиться не деньгами, а «некими услугами».
Убийство произошло утром в доме на Кременчугской улице. Архитектор готовился отвезти младшую дочь в школу. Возле лифта к ним подошел мужчина с оружием, заставил обоих встать на колени, выстрелил в Супоницкого и скрылся. Девочка убежала за помощью.
«Фонтанка» писала, что позднее в квартире этажом ниже случился пожар. Сотрудники МЧС обнаружили там нападавшего, покончившего с собой. По данным следствия, подозреваемый наблюдал за Супоницким и поселился в том же доме.
Возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство с особой жестокостью).
Читайте РБК в Telegram.
Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов