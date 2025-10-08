 Перейти к основному контенту
Общество
«РИА Новости» узнало о подозреваемом в убийстве архитектора в Петербурге

«РИА Новости»: в убийстве Супоницкого подозревают финансиста Козырева

«РИА Новости» узнало о подозреваемом в убийстве архитектора в Петербурге
Подозреваемым в убийстве архитектора Александра Супоницкого в Петербурге, предположительно, является экс-финансист строительной фирмы «Петротрест» Константин Козырев, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. По данным агентства, он покончил с собой после убийства.  

«На месте преступления был обнаружен труп Козырева К. В. с явными признаками насильственной смерти», — говорится в материале.

Как пишет телеграм-канал Baza, Козырев был фигурантом дела об отмывании денег при строительстве по госконтракту в период 2010–2011 годов.

Ранее источник сообщил РБК, что Супоницкий задолжал стрелявшему $3,6 млн, которые он занял в 2019-м, — отдать долг нужно было в 2020 году. По информации «Фонтанки», от должника впоследствии требовали расплатиться не деньгами, а «некими услугами».

В Петербурге застрелили архитектора станции метро на глазах у дочери
Общество
Александр Супоницкий

Убийство произошло утром в доме на Кременчугской улице. Архитектор готовился отвезти младшую дочь в школу. Возле лифта к ним подошел мужчина с оружием, заставил обоих встать на колени, выстрелил в Супоницкого и скрылся. Девочка убежала за помощью.

«Фонтанка» писала, что позднее в квартире этажом ниже случился пожар. Сотрудники МЧС обнаружили там нападавшего, покончившего с собой. По данным следствия, подозреваемый наблюдал за Супоницким и поселился в том же доме.

Возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство с особой жестокостью).

Анастасия Лежепекова
убийство Санкт-Петербург отмывание денег архитектор
