В Петербурге возбудили дело после убийства архитектора Супоницкого

Следственными органами СК по Петербургу возбуждено уголовное дело п. «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью) по факту убийства на Кременчугской улице. По данным РБК, речь идет об архитекторе Александре Супоницком.

По данным следствия, утром в среду в доме обнаружили тела двоих мужчин 49 и 73 лет с огнестрельными ранениями. Ранее потерпевший вышел провожать дочь в школу. У лифта он встретил соседа, тот выстрелил из карабина. После этого стрелявший спустился в свою квартиру этажом ниже и покончил с собой.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что в доме на Кременчугской неизвестный убил архитектора Александра Супоницкого, спроектировавшего несколько станций метро. Рядом с ним в момент убийства была его дочь школьного возраста. По данным «Фонтанки», стрелок покончил с собой. Дочь убежала за помощью.

В квартире на этаже ниже начался пожар. По данным управления МЧС по Петербургу, возгорание произошло в пятикомнатной квартире в комнате площадью 15 кв. м.