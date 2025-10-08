Госдума в первом чтении одобрила проект реформы медобразования

Депутаты поддержали законопроект, обязующий студентов-медиков, учащихся за счет бюджета, заключать целевой договор. Ко второму чтению пообещали поправки, например, сокращение срока работы с наставником для некоторых специальностей

Фото: Олег Яковлев / РБК

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об изменениях в порядок получения медицинского образования, передает корреспондент РБК. «За» проголосовали 376, один депутат воздержался.

Проект предполагает, что все студенты, поступившие на бюджетные места медицинских и фармацевтических направлений, должны будут заключить договор о целевом обучении. Штраф за неисполнение обязательств как для студента, так и для будущего работодателя будет в три раза превышать стоимость обучения. К тому же, для прохождения первичной аккредитации, молодой специалист должен будет три года отработать под руководством наставника.

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова во время обсуждения отметила, что ко второму чтению проработают изменения в законопроект на основе его обсуждения с профильными комитетами и экспертами.

Проект также предусматривает штрафы для работодателей, если они решат расторгнуть целевой договор со студентом в одностороннем порядке или не выполнят свои обязательства. К тому же, Минздрав будет устанавливать контрольные цифры приема на программы ординатуры, что должно позволить контролировать подготовку врачей «в зависимости от текущей и прогнозной потребности системы здравоохранения».

Днем ранее комитет по науке и высшему образованию провел общественные слушания, участники которых обсудили предложения по доработке проекта.

Так глава комитета заксобрания Ростовской области по образованию Светлана Мананкина отметила, что трехкратные штрафы, предусмотренные в проекте в случае невыполнения целевого договора, — «путь в долговую яму для тех, кто не справился с учебой или не смог получить аккредитацию». Она привела в пример Ростовскую область, где предложенный размер штрафа может составить около 4 млн руб. для студентов специалитета и больше 2 млн руб. в ординатуре. Она указала, что в Ростовском государственном университете (РостГМУ) в 2024 году 8% учащихся по разным причинам не дошли до выпуска, и еще 1% не прошли аккредитацию. «Студенты-медики, по сути, должны будут заплатить в три раза больше, чем все остальные специальности. Это заведомо ставит их в неравное положение, на наш взгляд, это дискриминация по профессиональному признаку», — указала Мананкина. Она согласилась, что существующий сейчас размер компенсации в случае расторжения целевого договора не покрывает расходы на подготовку специалистов. «Но на наш взгляд, справедливым был подход, при котором размер санкций все-таки был единым для всех специальностей, без исключения, а не только для медиков», — добавила Мананкина. При этом, по ее мнению, стоит распространить обязательное целевое обучение не только на вузы, но и на колледжи.

К тому же региональный депутат предложила разрешить прохождение работы с наставником в течение трех лет, необходимое для получения повторной аккредитации, только в государственных учреждениях. Сейчас, согласно проекту, выпускники смогут работать с наставникам в том числе и в частной клинике, при условии, что она оказывает услуге по программе государственных гарантий, то есть бесплатно.

Член комитета Госдумы по охране здоровья, первый вице-президент Союза «Национальная медицинская палата» Александр Румянцев указал, что остаются не закрытыми и другие вопросы относительно работы с наставником. «Наставник — это кто? Надо проработать этот вопрос перед тем, как принимать закон, потому что в советское время наставникам были заведующие отделения, и они за это получали дополнительно деньги и несли ответственность за людей, которые работают под их руководством… этот вопрос не решен с наставниками, и в медицине это очень непростая вещь, потому что люди должны дать согласие на то, что они будут наставниками, и за это получать определенные деньги», — пояснил Румянцев.

Замглавы Минздрава Татьяна Семенова в свою очередь указала, что в центре на базе РНИМУ им. Пирогова уже обучили больше 70 тыс. наставников. Она также отметила, что за наставничество будет предусмотрена стимулирующая выплата, ее порядок уже согласован.

Заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный (представляет КПРФ) предложил предусмотреть период, в течение которого студент, поступивший на бюджет, должен заключить целевой договор. Сейчас планируется, что это необходимо сделать на первом курсе, но, по словам депутата, в этот период студент может до конца не осознавать. где и почему хочет работать, он предложил перенести этот срок на третий курс. Семенова согласилась и указала, что стоит подумать об изменениях в этой части.

Куриный также напомнил о предложении комитета по охране здоровья сократить срок работы с наставником для молодых специалистов, которые поедут работать в отдаленные регионы или районы крайнего севера. Но, по мнению замминистра Семеновой, срок работы с наставником должен зависеть не от территории, а от специальности. По ее словам, такие исключения будет возможно предусмотреть в рамках дополнительного постановления правительства после того, как закон будет принят.

К тому же, по мнению Куринного, стоит строго регламентировать гарантии, которые регион должен будет предоставить молодому специалисту, который приедет работать по целевому договору. С этим согласился и первый заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин. «Надо постараться ко второму чтению прописать социальную направленность документа и гарантии, которые должны быть в целевом договоре», — указал он.

Глава Комитета по охране здоровья Сергей Леонов ранее предлагал проработать особый порядок работы с наставником для фармацевтом и стоматологов, указав, что для этих специальностей может возникнуть дефицит возможных мест для работы в госсекторе.