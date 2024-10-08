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Аресты генералов ,  
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Экс-главе департамента Минобороны запросили 17 лет за продажу леса в КНР

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Аресты генералов
Будучи главой департамента имущественных отношений Минобороны, обвиняемый Куракин организовал незаконную вырубку леса, который продавали в Китай. Его прокуратура просит отправить в колонию на 17 лет, а двух подельников — на 14
Дмитрий Куракин
Дмитрий Куракин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрию Куракину, также занимавшему пост заместителя председателя правительства Московской области, прокуратура запросила 17 лет колонии, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«Прошу назначить наказание Куракину в виде 17 лет колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в размере 500 млн рублей и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных органах, а также в Вооруженных силах» — сказано в документе.

Куракин находится под следствием из-за обвинений в незаконной вырубке леса в то время, когда он возглавлял департамент военного ведомства (2012-2017 годы). Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), злоупотребление полномочиями (ч. 3. ст. 285), незаконное изготовление (ч. 1 ст. 223) и приобретение (ч. 1 ст. 222) оружия и др.

По версии обвинения, Куракин с 2014 года по фальшивым документам организовал на территории воинских частей Западного военного округа массовую вырубку здорового леса под видом санитарной. Затем лес продавали в Китай. Участки с вырубленными деревьями продавали предпринимателям под мусорные полигоны. СК оценивал ущерб от действий чиновника и его подельников более чем в 4 млрд руб.

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В департамент Минобороны Куракин пришел на смену Евгении Васильевой, фигурантке дела «Оборонсервиса», из-за которого уволили министра обороны Анатолия Сердюкова. Она была осуждена за мошенничество при продаже активов военного ведомства на пять лет заключения, но вышла из колонии по УДО, проведя там чуть больше месяца.

Помимо Куракина, по делу проходят его бывший первый заместитель Владислав Холодков и глава компании «Оборонспецресурс» Максим Ана. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Прокуратура требует отправить их в колонию строгого режима на 14 лет со штрафом в виде трехкратной суммы взятки (369 млн руб.).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минобороны взяточничество мошенничество вырубка леса
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