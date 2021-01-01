Суд арестовал вице-премьера подмосковного правительства

Дмитрий Куракин (справа) (Фото: АГН «Москва»)

Вице-премьера правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина заключили под стражу до 17 января. Об этом сообщили РБК в Басманном суде Москвы.

На этот же срок суд арестовал предполагаемых сообщников Куракина — Владислава Холодкова и Максима Ана.

Накануне Куракина, у которого прошли обыски, задержали. Уголовное дело связано с работой в качестве директора департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны, который он возглавлял с 2012 по 2017 год, сообщал «Коммерсантъ».

По информации издания, следствие полагает, что Куракин вместе со своим первым заместителем Холодковым и Аном организовал на территории воинских частей масштабную вырубку леса, который затем был продан в Китай. Это проводилось под видом санитарной вырубки. По версии СК, участки с вырубленным лесом продавались предпринимателям, которые устраивали там мусорные полигоны. Ущерб от их действий составил более 4 млрд руб., полагают в СК.