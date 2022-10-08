Общество ,
0
В Крыму заявили об отсутствии пострадавших при пожаре на мосту
По предварительным данным, пострадавших при возгорании топливной цистерны на Крымском мосту нет, заявил советник главы Крыма Олег Крючков, передает «Интерфакс».
Утром 8 октября на Крымском мосту возник пожар, в «Крымской железной дороге» заявили, что загорелась топливная цистерна, находившаяся в хвосте грузового поезда. Автомобильное движение по мосту приостановлено, там работают автодорожные службы и МЧС.
Материал дополняется.