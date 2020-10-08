Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 77,92 (-0,18) Инвестиции, 14:29
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 91,7 (-0,11) Инвестиции, 14:29
Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и СберПервый, 20:52 Кабмин рассмотрит поправки к закону о бэби-боксах после скандала в Думе Общество, 20:45 В КоАП появится возможность обнулить нарушения ПДД после оплаты штрафа Общество, 20:40 Патриарх Кирилл назвал COVID «сигналом от Господа» и «последним звонком» Общество, 20:38 Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 20:18 Уроженка Москвы впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос» Спорт, 20:18 Иностранцы резко сократили участие в покупке российского госдолга Финансы, 20:14 Александр Роднянский снимет фильм про схиигумена Сергия Стиль, 20:10 Зеленский заявил о циниках после слов Медведчука о российской вакцине Политика, 20:00 Глава Югры заразилась коронавирусом Политика, 19:48 Прежде, чем начать инвестировать: ответы на главные вопросы РБК и Финансовая платформа, 19:47 Кто такая лауреат Нобелевской премии по литературе Луиза Глюк Стиль, 19:42 «Спартак» стал предпоследним в рейтинге фэйр-плей чемпионата России Спорт, 19:18 Как компьютерное зрение уменьшает очереди в медучереждениях РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 19:16
Общество ,  
0 

В КоАП появится возможность обнулить нарушения ПДД после оплаты штрафа

Смягчение коснется нарушений, зафиксированных на фото и видео. Весной новый КоАП раскритиковали из-за чрезмерного ужесточения штрафов за нарушения ПДД, после чего проект отправили на доработку
Фото:Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Проект нового КоАП предусматривает обнуление числа нарушений правил дорожного движения (ПДД). В случае если водитель вовремя оплатил штраф, его следующее нарушение ПДД уже не будет считаться повторным. Об этом сообщил член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, передает «РИА Новости».

«Если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию», — пояснил Вяткин.

Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Министерство юстиции обнародовало первый проект нового КоАП 30 января. В нем предлагалось впервые в России прописать накопительную систему нарушений. Совершение трех и более грубых нарушений ПДД за один год, например проезд на красный, непропуск пешеходов или выезд на встречную, грозило водителям потерей прав на срок до полутора лет. Нарушения, зафиксированные видеокамерами, в этой системе в расчет не брались, только протоколы, выписанные сотрудниками ДПС.

Кроме того, в новый КоАП входило ужесточение наказаний за нарушение ПДД. Например, по инициативе МВД штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч предлагалось поднять с 500 до 3 тыс. руб., на 40–60 км/ч — до 4 тыс. вместо нынешних 1–1,5 тыс. Проект также предусматривал увеличение штрафа за отказ от медицинского освидетельствования с 30 тыс. до 40 тыс. руб.

Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД
Общество
Фото:Максим Блинов / «РИА Новости»

Подобное изменение норм раскритиковали в Госдуме и правительстве. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новые штрафы окажутся непосильными для населения, чья платежеспособность должна учитываться при корректировке наказания. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак указал, что новый КоАП будет способствовать созданию репрессивной машины. А глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что проект никуда не годится, поскольку в нем нет сквозных статей.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

После критики Минюст сообщил, что поправки в КоАП будут доработаны. При обсуждении учитываются позиции заинтересованных государственных органов и организаций, а также предложения граждан.

Увеличение штрафов за нарушения ПДД уже убрали из проекта. «Решено сохранить размеры административных штрафов в пределах, в целом не превышающих установленные в настоящее время КоАП», — пояснили в Минюсте.

Автор
Анна Громова
поправки в КоАП нарушение ПДД
Материалы по теме
Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП
Общество
В новом КоАП предложили штрафовать за отказ от обязательных прививок
Общество
Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter