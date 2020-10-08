В КоАП появится возможность обнулить нарушения ПДД после оплаты штрафа

Смягчение коснется нарушений, зафиксированных на фото и видео. Весной новый КоАП раскритиковали из-за чрезмерного ужесточения штрафов за нарушения ПДД, после чего проект отправили на доработку

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Проект нового КоАП предусматривает обнуление числа нарушений правил дорожного движения (ПДД). В случае если водитель вовремя оплатил штраф, его следующее нарушение ПДД уже не будет считаться повторным. Об этом сообщил член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, передает «РИА Новости».

«Если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию», — пояснил Вяткин.

Министерство юстиции обнародовало первый проект нового КоАП 30 января. В нем предлагалось впервые в России прописать накопительную систему нарушений. Совершение трех и более грубых нарушений ПДД за один год, например проезд на красный, непропуск пешеходов или выезд на встречную, грозило водителям потерей прав на срок до полутора лет. Нарушения, зафиксированные видеокамерами, в этой системе в расчет не брались, только протоколы, выписанные сотрудниками ДПС.

Кроме того, в новый КоАП входило ужесточение наказаний за нарушение ПДД. Например, по инициативе МВД штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч предлагалось поднять с 500 до 3 тыс. руб., на 40–60 км/ч — до 4 тыс. вместо нынешних 1–1,5 тыс. Проект также предусматривал увеличение штрафа за отказ от медицинского освидетельствования с 30 тыс. до 40 тыс. руб.