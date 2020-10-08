В Бразилии число заразившихся COVID-19 превысило 5 млн человек

По данным властей, за последнюю неделю в стране заметно снизилось число заболевших и умерших. На 1 млн жителей приходится 23,7 тыс. случаев заражения и 705 летальных исходов

Фото: Eraldo Peres / AP

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бразилии превысило 5 млн. Об этом сообщает Минздрав южноамериканской республики.

По его данным, за минувшие сутки медики выявили 31 553 случая инфицирования. Таким образом, число заразившихся достигло отметки в 5 000 694 человека.

По информации ведомства, более 85% заразившихся (4 391 424 человека) выздоровели, еще 461 042 пациента остаются под наблюдением врачей. За весь период пандемии в стране из-за COVID-19 скончались 148 228 человек (734 за последние 24 часа).

За последнюю неделю в стране заметно снизилось число заболевших и умерших. На 1 млн жителей Бразилии приходится 23 796 случаев заражения и 705 летальных исходов, утверждается в статистике Минздрава.