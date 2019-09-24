Обвинение обжаловало возврат дела Серебренникова в прокуратуру

Гособвинение направило протест на решение суда вернуть дело режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег по «Седьмой студии» в прокуратуру. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«В Мещанский суд поступил протест прокурора на постановление суда о возврате уголовного дела в отношении Серебренникова и других в прокуратуру. Дата рассмотрения в апелляционной инстанции Мосгорсуда будет сообщена позднее», — рассказали в суде.

Кирилла Серебренникова и его коллег обвиняли в хищении средств государства, выделенных на проект «Платформа» с помощью фальсификации отчетности. Свою вину признал только один фигурант — уволенный из «Седьмой студии» экс-бухгалтер Нина Масляева, давшая показания на других участников дела. Сам Серебренников вину не признал. Мещанский суд 11 сентября объявил, что обнаружил значительные нарушения в предъявленных обвинениях. В частности, обвинение не смогло объяснить, какие именно нарушения были у Серебренникова и коллег, в чем была их роль и какую именно отчетность они фальсифицировали. Дело режиссера вернули в прокуратуру и отменили фигурантам подписку о невыезде.