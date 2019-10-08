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В объединении цирков объяснили подачу заявления на Эдгарда Запашного
Заявление в правоохранительные органы написали в «Творческом объединении цирковых коллективов», там считают, что гендиректор нанес Большому Московскому государственному цирку ущерб, заключив два договора без конкурса
Эдгард Запашный (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Вице-президент «Творческого объединения цирковых коллективов» Виктория Ваганова заявила РБК, что подала в правоохранительные органы заявление в отношении гендиректора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.

По ее словам, Запашный без конкурса заключил два договора с неким гражданином Кузнецовым, оба — на 325 тыс. руб. В первом речь идет о консультации, во втором об оказании юридических услуг по составлению иска и подаче его в суд.

«В связи с этим мы считаем, что здесь не просто ограничение конкуренции, а вместе с тем и завышение цен на данный вид услуг. Если мы видим, что есть нарушения, факторы коррупционных проявлений, мы просто об этом сообщаем как граждане в соответствии с Конституцией», — пояснила Ваганова.

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О подаче заявления против Запашного стало известно 7 октября. В нем директора цирка обвинили в злоупотреблении служебным положением и нанесении компании ущерба на сумму не менее 800 тыс. руб. В обосновании Ваганова привела факт закупок, сделанных цирком в связи с иском из-за высказываний основателя радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко.

«На постоянной основе небольшая кучка городских сумаcшедших, возглавляемая этим творческим коллективом, постоянно подают на меня жалобы», — прокомментировал случившееся Эдгард Запашный.

Об иске с требованием возместить цирку убытки в размере 10 млн руб. из-за высказываний Доренко стало известно в августе. В цирке сочли, что после высказываний Доренко в радиоэфире о жестоком обращении с животными, к ним на представления стало ходить меньше публики Юрист Большого Московского цирка Эдвард Курамышев тогда рассказал РБК, что изначально было два иска на общую сумму 17,9 млн руб., но один отозвали после смерти ведущего.

Авторы: Константин Нагаев, Артем Афонский
Теги: Запашные, цирк, иск
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