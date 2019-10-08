В объединении цирков объяснили подачу заявления на Эдгарда Запашного

Заявление в правоохранительные органы написали в «Творческом объединении цирковых коллективов», там считают, что гендиректор нанес Большому Московскому государственному цирку ущерб, заключив два договора без конкурса

Эдгард Запашный (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Вице-президент «Творческого объединения цирковых коллективов» Виктория Ваганова заявила РБК, что подала в правоохранительные органы заявление в отношении гендиректора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.

По ее словам, Запашный без конкурса заключил два договора с неким гражданином Кузнецовым, оба — на 325 тыс. руб. В первом речь идет о консультации, во втором об оказании юридических услуг по составлению иска и подаче его в суд.

«В связи с этим мы считаем, что здесь не просто ограничение конкуренции, а вместе с тем и завышение цен на данный вид услуг. Если мы видим, что есть нарушения, факторы коррупционных проявлений, мы просто об этом сообщаем как граждане в соответствии с Конституцией», — пояснила Ваганова.

О подаче заявления против Запашного стало известно 7 октября. В нем директора цирка обвинили в злоупотреблении служебным положением и нанесении компании ущерба на сумму не менее 800 тыс. руб. В обосновании Ваганова привела факт закупок, сделанных цирком в связи с иском из-за высказываний основателя радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко.