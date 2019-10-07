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Запашный отреагировал на поданное против него заявление в СК
На главу цирка подали заявление в СК, в котором утверждается, что он нанес ущерб на 800 тыс. руб., когда судился с радио «Говорит Москва». Запашный сказал РБК, что на него регулярно подают жалобы, но ни одна не дошла до суда
Эдгард Запашный (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в разговоре с РБК прокомментировал поданное на него в Следственный комитет заявление от «Творческого объединения цирковых коллективов».

«На постоянной основе небольшая кучка городских сумаcшедших, возглавляемая этим творческим коллективом, постоянно подают на меня жалобы. Я уже за семь лет (с момента начала руководства цирком. — РБК) прошел всевозможные проверки. Почему у них не получается за семь лет довести дело до суда? Сколько за семь лет они подали на меня и на цирк жалоб? Почему ни одна жалоба не дошла до суда? Потому что люди так живут, единственная их цель — чтобы о них писали», — сказал он.

По словам Запашного, его расстраивает тот факт, что правоохранительные органы вынуждены постоянно реагировать на одни и те же жалобы на протяжении многих лет. «Ведь если бы у них были документы, доказывающие мое несоответствие должности или еще чему — они бы пошли в суд или прокуратуру. В чем они только меня не обвиняли — я только, по-моему, Кеннеди не убивал», — добавил он.

Как отметил Запашный, сенсации в этой теме никакой нет. «Им не с чем в суд идти, а имя они себе делают. Пытаются вывести меня из себя, но не получится. Меня это только веселит», — заключил артист.

О подаче заявления на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина от «Творческого объединения цирковых коллективов» против Эдгарда Запашного вечером 7 октября сообщил RNS. В нем утверждается, что Запашный якобы злоупотребил служебным положением и нанес ущерб цирку на сумму не менее 800 тыс. руб.

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Цирк Запашных подал иск на ₽10 млн из-за высказываний Доренко

В обосновании заявления вице-президент объединения Виктория Ваганова привела две закупки, сделанные цирком из-за иска к учредителю радиостанции «Говорит Москва». Речь идет о юридических услугах. «Закупка для государственных нужд юридических услуг у единственного поставщика является нарушением антимонопольного законодательства», — говорится в документе. Ваганова отметила в жалобе, что стоимость контрактов была сильно завышена при сравнении со среднерыночными ценами.

РБК обратился за комментарием к Виктории Вагановой.

О том, что Большой Московский цирк на проспекте Вернадского, руководителями которого являются братья Запашные, потребовал возмещения убытков в размере 10 млн руб. в связи с высказываниями основателя радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, стало известно в начале августа. Тогда Запашный объяснил, что поводом стало выступление Доренко в эфире авторской программы «Подъем» 18 декабря прошлого года. Журналист, рассказывая о встрече с дрессировщиком, заявил, что животных Запашных накачивают медикаментами и подвергают жестокому обращению.

Три дня назад Арбитражный суд Москвы обязал радиостанцию «Говорит Москва» опровергнуть высказывания Доренко о Запашном. Кроме того, радиостанцию обязали удалить фрагменты из передачи, размещенной на сайте. Однако суд отклонил требование о взыскании со СМИ 10 млн руб. в качестве компенсации.

Авторы: Артем Афонский, Михаил Юшков
Теги: эдгард запашный, жалоба, Следственный комитет
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Цирк Запашных подал иск на ₽10 млн из-за высказываний Доренко
Общество
Суд обязал «Говорит Москва» опровергнуть высказывания Доренко о Запашном
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