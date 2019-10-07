Запашный отреагировал на поданное против него заявление в СК

На главу цирка подали заявление в СК, в котором утверждается, что он нанес ущерб на 800 тыс. руб., когда судился с радио «Говорит Москва». Запашный сказал РБК, что на него регулярно подают жалобы, но ни одна не дошла до суда

Эдгард Запашный (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в разговоре с РБК прокомментировал поданное на него в Следственный комитет заявление от «Творческого объединения цирковых коллективов».

«На постоянной основе небольшая кучка городских сумаcшедших, возглавляемая этим творческим коллективом, постоянно подают на меня жалобы. Я уже за семь лет (с момента начала руководства цирком. — РБК) прошел всевозможные проверки. Почему у них не получается за семь лет довести дело до суда? Сколько за семь лет они подали на меня и на цирк жалоб? Почему ни одна жалоба не дошла до суда? Потому что люди так живут, единственная их цель — чтобы о них писали», — сказал он.

По словам Запашного, его расстраивает тот факт, что правоохранительные органы вынуждены постоянно реагировать на одни и те же жалобы на протяжении многих лет. «Ведь если бы у них были документы, доказывающие мое несоответствие должности или еще чему — они бы пошли в суд или прокуратуру. В чем они только меня не обвиняли — я только, по-моему, Кеннеди не убивал», — добавил он.

Как отметил Запашный, сенсации в этой теме никакой нет. «Им не с чем в суд идти, а имя они себе делают. Пытаются вывести меня из себя, но не получится. Меня это только веселит», — заключил артист.

О подаче заявления на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина от «Творческого объединения цирковых коллективов» против Эдгарда Запашного вечером 7 октября сообщил RNS. В нем утверждается, что Запашный якобы злоупотребил служебным положением и нанес ущерб цирку на сумму не менее 800 тыс. руб.