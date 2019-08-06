Цирк Запашных подал иск на ₽10 млн из-за высказываний Доренко

В цирке считают, что после эфира на радиостанции «Говорит Москва» о жестоком обращении с животными люди стали меньше покупать билеты. Изначально было подано два иска, но один отозвали после смерти Сергея Доренко

Эдгард и Аскольд Запашные (слева направо) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского, руководителями которого являются братья Запашные, потребовал возмещения убытков в размере 10 млн руб. в связи с высказываниями основателя радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко. Об этом РБК сообщил официальный юрист цирка Эдвард Курамышев.

«Ранее было два иска на общую сумму 17,9 млн руб., однако из-за смерти Доренко один иск мы отозвали», — сказал Курамышев и отметил, что «в ходе судебного заседания наш иск может быть как увеличен, так и уменьшен». В карточке суда в связи с иском, поданным еще 8 апреля, ответчиками по иску указаны Доренко и ООО «Ру ФМ».

Генеральный директор цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный объяснил, что поводом для иска стало выступление Доренко в эфире авторской программы «Подъем» 18 декабря. Рассказывая о встрече с дрессировщиком, журналист заявил, что животных Запашных накачивают медикаментами. В дальнейшем он еще несколько раз обвинил генерального директора цирка в жестоком обращении с животными и назвал его «звереубийцей», а цирк «пыточной».

По словам Запашного, после программы Доренко продажи билетов снизились. «Заявление Доренко влияло на кассу цирка в течение двух месяцев. Мои вопросы к владельцам радиостанции после смерти Доренко: почему перед нами до сих пор никто не извинился и почему негативная информация о обо мне до сих пор есть на их официальных ресурсах, а юристы, представляющие радио, недавно нам заявили, что извиняться не будут», — сказал он.

Слова журналиста Запашный охарактеризовал как «необоснованную и бездоказательную грязь». «Выпад в мой адрес со стороны Доренко основан на истории десятилетней давности. Больше мы никогда и нигде не пересекались», — добавил он.