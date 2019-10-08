Союз пивоваров опроверг угрозу исчезновения крафтового пива

В союзе заявили о некорректной интерпретации норм нового регламента и заверили, что на крафтовом пивоварении его вступление в силу не скажется. Ранее сообщалось, что крафтовое пиво в России может исчезнуть

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В Союзе российских пивоваров (СРП) опровергли сообщения о возможности скорого прекращения производства в России крафтового пива. Ранее об угрозе этого сообщили СМИ со ссылкой на Росстандарт, предупредивший о вступлении с 2021 году в силу нового регламента Евразийского экономического союза, которым «производство крафтового пива не предусмотрено».

«Комментарии Росстандарта и СМИ на тему возможного запрета на выпуск крафтового пива в очередной раз подтверждают, что специфика терминологии пивоваренной продукции в Техническом регламенте (ТР) крайне сложна для восприятия и интерпретируется некорректно», — заявил РБК представитель СРП.

Он пояснил, что регламент допускает содержание в пиве солода, несоложеного сырья и сахаросодержащих продуктов не только в той пропорции, которая указана в сообщениях СМИ (80% солода, менее 20% несоложеного сырья и 2% сахаросодержащих продуктов).

«Крафт и специалитеты попадутесли не в категорию «пиво», то в категорию «пиво специальное», и это никак не отразится на развитии данного направления отрасли», — заверил представитель СРП, отметив, что пропорция «80/20+2%» на протяжении многих лет присутствует в действующем законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».