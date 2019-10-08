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Союз пивоваров опроверг угрозу исчезновения крафтового пива
В союзе заявили о некорректной интерпретации норм нового регламента и заверили, что на крафтовом пивоварении его вступление в силу не скажется. Ранее сообщалось, что крафтовое пиво в России может исчезнуть
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Союзе российских пивоваров (СРП) опровергли сообщения о возможности скорого прекращения производства в России крафтового пива. Ранее об угрозе этого сообщили СМИ со ссылкой на Росстандарт, предупредивший о вступлении с 2021 году в силу нового регламента Евразийского экономического союза, которым «производство крафтового пива не предусмотрено».

«Комментарии Росстандарта и СМИ на тему возможного запрета на выпуск крафтового пива в очередной раз подтверждают, что специфика терминологии пивоваренной продукции в Техническом регламенте (ТР) крайне сложна для восприятия и интерпретируется некорректно», — заявил РБК представитель СРП.

Он пояснил, что регламент допускает содержание в пиве солода, несоложеного сырья и сахаросодержащих продуктов не только в той пропорции, которая указана в сообщениях СМИ (80% солода, менее 20% несоложеного сырья и 2% сахаросодержащих продуктов).

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«Крафт и специалитеты попадутесли не в категорию «пиво», то в категорию «пиво специальное», и это никак не отразится на развитии данного направления отрасли», — заверил представитель СРП, отметив, что пропорция «80/20+2%» на протяжении многих лет присутствует в действующем законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Директор пивоварни Victory Art Brew Денис Ковалев в разговоре с РБК выразил мнение, что новые регламенты не приведут к закрытию пивоварен.
«Кто сказал, что крафтовое пиво не попадает под стандарты? Некоторые сорта действительно выходят за рамки стандартов, но это не означает, что пивоварни закроются. Из наших сортов 95% попадает [под стандарт], единичные сорта не попадают. В конце концов, просто скорректируем рецепты или не будем их варить», — заявил он РБК.

Ковалев также отметил, что пиво, в которое добавляют фрукты (например, пюре манго) и сейчас считается не пивом, а пивным напитком.

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В свою очередь, директор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель предложил Росстандарту обратиться к опыту других стран.

«Только у нас в России есть такое понятие, как «пивной напиток». Ни в Бельгии, ни в Германии, ни в других странах его нет. Там все считается пивом, независимо от содержания солода, дополнительных ингредиентов, фруктов и ягод, крепости. Существует очень много стилей пива, часть которых, по определению Росстандарта, почему-то является пивным напитком, а в других странах они с успехом продаются много столетий как пиво. Видимо, у нас какой-то свой путь», — отметил собеседник РБК.

«Говорят, что государство всячески заинтересовано в развитии малого и среднего предпринимательства, а на деле продолжают закручивать гайки и оказывать давление на малые пивоварни, а это все-таки достаточно много производителей, которые создают рабочие места», — добавил Аксель.

В компании «Балтика» РБК также сообщили, что не видят никаких опасностей для производителей крафтового пива в новом Техническом регламенте ЕАЭС.

Авторы: Анна Левинская, Евгений Калюков, Любовь Порываева
Теги: пивовары
Материалы по теме
Росстандарт предупредил о риске исчезновения крафтового пива
Общество
Наварить миллионы: сколько можно заработать на крафтовом пиве
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