Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова

По данным СК, Дмитрий Марьянов неоднократно жаловался сотрудникам центра на плохое самочувствие и боль в ноге, однако директор «Феникса» не реагировала на жалобы

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Следственный комитет передал в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд уголовное дело в отношении главы реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой, в котором умер актер Дмитрий Марьянов. Об этом говорится в сообщении управления СК по Московской области.

Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Актер умер 15 октября 2017 года, ему было 47 лет. По данным следствия, с 6 по 15 октября он находился в реабилитационном центре «Феникс», неоднократно жаловался сотрудникам на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор центра никак не реагировала на жалобы.