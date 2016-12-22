Директору медцентра предъявили обвинение после смерти Дмитрия Марьянова

Директору реабилитационного центра «Феникс», в котором перед смертью проходил лечение актер Дмитрий Марьянов, предъявили обвинение, сообщили РБК в ГСУ СК России по Московской области.

Директора медицинского учреждения Оксану Богданову обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека. Женщина находится под подпиской о невыезде. «Продолжается проведение ряда судебно-медицинских экспертиз», — сообщила помощник руководителя следственного управления Евгения Кирюшина.

Ответившая по номеру Оксаны Богдановой женщина отказалась ответить на вопросы РБК.

12 февраля СКР возбудил уголовное дело в отношении директора «Феникса», заподозрив женщину в «незаконном оказании медицинских услуг, не имея на то законных оснований и лицензии (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По данным следствия, сотрудники центра, где Марьянов находился с 6 по 15 октября 2017 года, внутримышечно вводили ему медицинские препараты, не выяснив у актера наличия каких-либо заболеваний или противопоказаний. Также следствие установило, что сотрудники центра не вызвали Марьянову скорую, несмотря на его жалобы на самочувствие.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет. Ему стало плохо в автомобиле, в котором он ехал с друзьями. Медикам не удалось спасти актера, предварительной причиной его смерти называли оторвавшийся тромб. ​

Как позже сообщил РЕН ТВ, в организме Марьянова были обнаружены следы психотропных препаратов галоперидол и феназепам (нейролептик и транквилизатор). Богданова отрицала, что пациенту давали сильнодействующие лекарства.