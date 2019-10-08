Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Регионы — лидеры по смертности от алкоголя, кандидаты в следующий созыв Думы, новые факты об утечке в Сбербанке, реакция Штайнмайера о «российском влиянии» на «формулу Штайнмайера»; главные новости — в обзоре РБК

Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Adam Berry / Bloomberg News)

Где в России чаще всего умирают из-за алкоголя

Согласно данным статистики за 2018 год, которые изучил РБК, из-за употребления алкоголя в России погибли 48 тыс. человек, это примерно 2,6% от всех смертей в стране за этот период. Лидирует по этому показателю Чукотка — коэффициент смертности из-за алкоголя там был почти 13 человек на 10 тыс. населения.

Высокие показатели смертности по внешним или внутренним причинам, связанным с алкоголем, зафиксировали также в Магаданской, Ивановской, Новгородской, Ярославской областях.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2016 году около 22% смертей в России было связано с употреблением алкоголя. При подсчетах ВОЗ учитывал в том числе ДТП, суициды и убийства, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

Кремль ищет кандидатов в депутаты Госдумы следующего созыва

По словам источников РБК, близких к администрации президента, Кремль начал искать людей, которые могут стать кандидатами в депутаты Госдумы следующего созыва.