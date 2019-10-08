Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 64,83 (-0,2) Quote, 07 окт, 14:09
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 71,15 (-0,2) Quote, 07 окт, 14:09
Рынку легального такси предсказали замедление Технологии и медиа, 09:00 Росстандарт предупредил о риске исчезновения крафтового пива Общество, 08:55 Япония выразила протест КНДР после столкновения кораблей Политика, 08:48 Личный опыт: как оборудовать автомобиль для выездного бизнеса и торговли РБК и ГАЗ, 08:33 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:20 6 самых высокотехнологичных городов мира Недвижимость, 08:04 РСПП предупредил Медведева о неготовности системы маркировки лекарств Общество, 08:01 В Энергостратегию заложили либерализацию доступа на шельф Арктики Бизнес, 08:00 Как аудитория потребляет рекламу и контент в эпоху экономики внимания Pro, 07:58 Трамп заявил о разработке США «невероятных новых вооружений» Политика, 07:51 СМИ связали надпись в небе над Лос-Анджелесом с днем рождения Путина Политика, 07:36 «Краснодар» отклонил предложение «Боруссии» о покупке Сулейманова Спорт, 07:01 Кремль начал поиск кандидатов в депутаты для следующего состава Госдумы Политика, 07:00 Посол Украины удивился словам спецпредставителя ОБСЕ об истории Крыма Политика, 06:49
Общество ,  
0 
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Регионы — лидеры по смертности от алкоголя, кандидаты в следующий созыв Думы, новые факты об утечке в Сбербанке, реакция Штайнмайера о «российском влиянии» на «формулу Штайнмайера»; главные новости — в обзоре РБК
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Adam Berry / Bloomberg News)

Где в России чаще всего умирают из-за алкоголя

Согласно данным статистики за 2018 год, которые изучил РБК, из-за употребления алкоголя в России погибли 48 тыс. человек, это примерно 2,6% от всех смертей в стране за этот период. Лидирует по этому показателю Чукотка — коэффициент смертности из-за алкоголя там был почти 13 человек на 10 тыс. населения.

  • Высокие показатели смертности по внешним или внутренним причинам, связанным с алкоголем, зафиксировали также в Магаданской, Ивановской, Новгородской, Ярославской областях.
  • По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2016 году около 22% смертей в России было связано с употреблением алкоголя. При подсчетах ВОЗ учитывал в том числе ДТП, суициды и убийства, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

Кремль ищет кандидатов в депутаты Госдумы следующего созыва

По словам источников РБК, близких к администрации президента, Кремль начал искать людей, которые могут стать кандидатами в депутаты Госдумы следующего созыва.

  • Свои предложения подготовят «Единая Россия», Общероссийский народный фронт (ОНФ) и внутриполитический блок Кремля, рассказал один из собеседников РБК.
  • Кандидатов должно быть столько, чтобы хватило для избирательного списка от «Единой России» и выдвижения по одномандатным округам, сообщил другой источник. У администрации президента есть желание обновить состав фракции «Единой России», а вот насколько, будет ясно ближе к выборам, пояснил собеседник, близкий к Кремлю.
  • У потенциальных кандидатов не должно быть связей с внесистемной оппозицией, это должны быть «патриоты своей страны» без проблем с законом, которые являются формальными или неформальными лидерами, говорят источники.
  • Выборы в Госдуму пройдут в 2021 году. Ранее РБК писал, что если в Кремле решат изменить систему формирования нижней палаты парламента, то квоту одномандатников могут повысить до 75%, а списочную уменьшить до 25%.

Сбербанк сообщил об утечке 5 тыс. учетных записей кредитных карт

Банк рассказал о новых фактах, которые выявило расследование по утечке данных клиентов, — сотрудник организации продал в даркнете 5 тыс. учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка.

  • В банке утверждают, что значительное число карт были устаревшими и неактивными — их перевыпустили и угрозы для средств клиентов нет.

Об утечке личных данных клиентов банка стало известно в начале октября, газета «Коммерсантъ» писала, что речь идет о 60 млн карт, а в Сбербанке изначально говорили, что утечка затронула 200 клиентов.

  • По данным Сбербанка, виновником утечки оказался сотрудник организации, руководивший «сектором в одном из бизнес-направлений банка».

Штайнмайер удивился заявлениям о том, что «формулу Штайнмайера» написал Кремль

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что его удивляют заявления о российском влиянии на названную в его честь формулу. По его словам, на встрече, где она была предложена, присутствовал Петр Порошенко.

  • «Формула Штайнмайера» предполагает введение особого статуса и проведение местных выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
  • 1 октября ее подписали все представители Трехсторонней контактной группы, включая делегацию Украины. После этого в Киеве прошли акции протеста, а оппоненты президента Владимира Зеленского назвали этот шаг капитуляцией.
  • Зеленский отреагировал на протесты в видеообращении — он заявил, что уважает право граждан проводит акции, и пообещал им, что «никогда не сдаст» Украину.
Теги: новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter