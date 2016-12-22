«Диссернет» заподозрил экспертов Рособрнадзора в плагиате

«Диссернет» нашел заимствования и подлоги в научных трудах экспертов Рособрнадзора и заявил, что ведомство их подбором дискредитировало себя. Процедура аккредитации экспертов максимально открыта, утверждают в Рособрнадзоре

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Диссертации с плагиатом

Половина проверенных «Диссернетом» экспертов Федеральной службы по надзору в сфере образования оказались причастны к защите диссертаций с плагиатом; у пятой части проверенных сетевым сообществом экспертов плагиат обнаружен в их собственных работах. Этот вывод содержится в докладе «Диссернета» «Эксперты Рособрнадзора (2015–2018)», с которым ознакомился РБК.

Цель доклада «Диссернета» — оценить качество отбора экспертов Рособрнадзора, которые проверяют российские вузы. Критерий оценки — количество экспертов, «систематически участвующих в нарушении норм научной этики, серийном производстве фальшивых диссертаций, плагиате в собственных диссертациях и научных статьях».

Критика Рособрнадзора В начале лета Рособрнадзор лишил аккредитации один из лучших частных вузов в России — Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинку). После этого Ученый совет Высшей школы экономики (ВШЭ) заявил, что действующая в России система государственной аккредитации вузов неадекватна. Во ВШЭ пришли к выводу, что «применение госаккредитации в ее традиционных формах все чаще ведет не к ликвидации программ наиболее низкого качества, а к тому, что проблемы возникают у инновационных вузов, работающих выше уровня государственных стандартов». В конце 2016 года Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет в Санкт-Петербурге, после чего также последовал скандал. Сейчас межведомственная группа, созданная правительством, ​работает над реформой аккредитации вузов. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов рассказывал, что среди прочего обсуждается вариант трехуровневой госаккредитации вузов: базовой, продвинутой и ведущей.

В исследовании «Диссернета» говорится, что всего в Рособрнадзоре 2103 эксперта, из них сообщество проверило 224. (Как уточнили в Рособрнадзоре, эта информация актуальна на май 2018 года, сейчас в реестре чуть более 1600 экспертов.)

Авторы доклада подчеркивают, что проверяли тех экспертов, у которых диссертации защищены в вузах и диссертационных советах, прежде замеченных в многочисленных нарушениях. ​«Доступных по трудозатратам методов, которые позволили бы оценить число плагиаторов среди всех экспертов Рособрнадзора, не существует», — признали в докладе его авторы.

Из 224 человек у 48 были обнаружены, как утверждают в «Диссернете», некорректные заимствования в собственных работах, у 23 был найден подлог в диссертациях, 116 из них были замешаны в защите диссертаций с плагиатом и другими нарушениям. «По меньшей мере десятки экспертов имеют опыт сознательного и масштабного нарушения базовых норм академической этики», — утверждают в сообществе.

РБК направил запросы первым пяти участникам антирейтинга «Диссернета». Профессор кафедры экономики и финансов Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Александр Колесников заявил, что уже три года не является экспертом Рособрнадзора и сейчас только преподает; остальные лидеры антирейтинга на момент написания материала на вопросы РБК не ответили.

Склонные к нарушениям

Кроме того, эксперты Рособрнадзора более склонны к нарушению академических норм, чем средний российский ученый, полагают в «Диссернете» на основании результатов проверки работ. «Полученные результаты позволяют заключить, что корпус экспертов Рособрнадзора не обладает ни достаточным профессионализмом, ни необходимыми этическими качествами для выполнения экспертной функции. Рособрнадзор не проводит должный отбор специалистов для проведения проверок и тем самым полностью дискредитирует себя как экспертную организацию <...> Присутствие в списке сотен недобросовестных лиц также компрометирует добросовестных и профессиональных экспертов», — делает вывод «Диссернет».

По мнению членов «Диссернета», функции оценки и аттестации вузов могли бы взять на себя сами вузы или вузовские сообщества, ассоциации и объединения. «Это позволило бы изменить подход к аккредитационным процедурам, вырабатывать содержательные параметры для оценивания и привлекать ведущих экспертов. <...> За регулятором целесообразно оставить комплекс формальных инспекционных функций. В ряде случаев уровень и независимость экспертизы можно существенно повысить благодаря привлечению РАН», — указывают в «Диссернете».

«Диссернет» настаивает, что для осуществления общественного контроля за экспертами необходимо обеспечить прозрачность информации о них — помимо имени публиковать место работы, должность, научный статус и т.д.

Позиция Рособрнадзора

Все эксперты до определения их полномочий и после этого проходят специализированное обучение, практически все они имеют положительные рекомендации руководителей образовательных организаций, которые их направляют, сообщили РБК в пресс-службе Рособрнадзора на просьбу прокомментировать выводы «Диссернета». Процедуры аккредитации экспертов максимально открыты и оговорены в законе «Об образовании» и других документах, заметили в ведомстве и подчеркнули, что квалификационные требования к экспертам вовсе не содержат обязательного требования о наличии ученой степени.

Выводы «Диссернета» предсказуемы, заметил ректор Московского городского педагогического университета, бывший заместитель министра образования и науки Игорь Реморенко. Похожее исследование делал Европейский университет в прошлом году: тогда выводы экспертов были схожи с выводами активистов «Диссернета», указал он. ​Тем не менее российское вузовское сообщество, даже с помощью РАН, не может контролировать себя самостоятельно, уверен Реморенко. «У разных вузов — разные научные школы. Это касается той же педагогики. Пытаться все подвести под один курс или канву — неправильно», — пояснил он.

Оптимальная система для аккредитации вузов была при министре Дмитрии Ливанове, уверен Реморенко. Тогда вузы должны были следовать показателям эффективности, которые формировались исходя из среднего балла в учреждении по ЕГЭ, объемов затрат на науку, наличия заказов от бизнеса и т.д. С проверкой в учреждение приходили только в том случае, если какие-то из этих показателей были незначительными, напомнил эксперт.