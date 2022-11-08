Масляков вновь будет вести КВН после долгого перерыва

Александр Масляков (Фото: Максим Бурлак / Russian Look / Global Look Press )

Александр Масляков после долгого перерыва вернется в КВН в качестве ведущего. Об этом говорится в анонсе эфира «Первого канала».

Ближайшая игра клуба (второй четвертьфинал) состоится 12 ноября. Шесть команд сыграют в три конкурса: приветствие, биатлон, музыкальный фристайл. В полуфинал пройдут три команды, набравшие наибольшее количество баллов.

2 февраля телеведущий Александр Масляков в социальных сетях сообщил, что заразился коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона КВН. Сын Маслякова пояснил, что отца временно заменят Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант. Ведущим летнего кубка КВН был Пельш, однако постоянного ведущего в программе не было.

Масляков ведет КВН с 1964 года. Он является основателем и совладельцем творческого объединения «АМиК» — продюсера программы. Действительный член фонда «Академия российского телевидения». В октябре 2021 года стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Последний орден он получил за «значительный вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную работу».

