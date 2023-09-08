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Минздрав предложил создать единый регистр пациентов для части болезней

Минздрав предложил создать федеральный регистр пациентов для некоторых болезней
В предложенный Минздравом регистр лиц «с отдельными заболеваниями и (или) состояниями» войдут персональные данные больных, сведения об оказанной медпомощи, назначенных лекарствах и т.д. О каких именно болезнях речь — не уточняется

Минздрав предложил создать федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями и (или) состояниями, следует из размещенного на портале проектов нормативных правовых актов проекта постановления.

В пресс-службе ведомства заявили РБК, что инструмент представляет «информационный ресурс, который позволит осуществлять оперативный обмен информацией, необходимой для оказания медицинской помощи пациентам по наиболее распространенным группам заболеваний, между различными медицинскими организациями».

Минздрав не уточнил, какие именно категории заболеваний будут отражаться в регистре.

Согласно проекту постановления, в базу войдут персональные данные человека, сведения о его заболеваниях, оказанной медицинской помощи, в том числе о том, какие организации и медработники ее оказывают, а также «об обеспечении лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания (включая сведения о назначении и отпуске)».

В регистре не будут отражаться сведения, составляющие гостайну, информация о медицинских и фармацевтических организациях, подведомственных органам исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба, а также подведомственных учреждениям, деятельностью которых руководит президент.

Сведения в базу будут вносить в том числе Минздрав, ФНС, ФСИН, МВД, Минцифры, Фонд пенсионного и социального страхования, медучреждения и др. Доступ к данным получат эти и несколько других организаций, включая Росстат, а также сами граждане, давшие согласие на получение сведений на портале госуслуг. Оператором регистра предлагается сделать Минздрав.

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В случае принятия закона он вступит в силу 1 сентября 2024 года и будет действовать в течение шести лет.

Ранее Минфин предложил ввести для граждан механизм самоограничения на участие в азартных играх. Инициатива предусматривает создание специального перечня лиц, «отказавшихся от участия в азартных играх». Вести его будет Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), контролирующий с 2021 года деятельность всех легальных российских букмекеров.

Соглашения о выигрышах с теми, кто попал в реестр, будут признаваться ничтожными, букмекеров обяжут принимать от них или попечителей заявления о включении в перечень и не допускать приема ставок. Причем распространяться новая норма будет и на игорные зоны, деятельность которых ЕРАИ не контролируется. В случае принятия поправок ограничения могут вступить в силу также с 1 сентября следующего года.

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Минздрав регистр заболевание пациент
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