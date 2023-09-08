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Кандидаты на работу курьера «постарели» на три года

SuperJob: средний возраст ищущих работу курьера и грузчика вырос на три года
Среднестатистические соискатели позиций курьера, водителя-курьера, грузчика или сборщика заказов «постарели» на три года с 2022-го, а ищущие работу комплектовщика — на шесть лет
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Средний возраст соискателей позиций рабочих и разнорабочих в сфере онлайн-торговли вырос по сравнению с предыдущим годом, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Больше всех с прошлого года увеличился средний возраст ищущих работу комплектовщика — с 31 года до 37 лет. Среднестатистический соискатель позиции курьера, водителя-курьера, грузчика или сборщика заказов «постарел» на три года (с 34 до 37, с 37 до 40, с 32 до 35 и с 29 до 32 лет соответственно). Средний возраст кандидатов на работу водителя грузовика увеличился на два года (с 42 до 44 лет), а водителя погрузчика — на один год (с 40 до 41 года). Средний возраст приемщика остался прежним — 39 лет.

Больше всего вакансий служб логистики в e-commerce — для курьеров (пеших, на самокате, велосипеде и автомобиле). Средний прирост зарплат на этой вакансии составил 8,3% (средний заработок курьера составляет 65 тыс. руб., максимальный — 110 тыс.). В Москве средний заработок пеших курьеров вырос на 8%, водителей-курьеров — на 6%, отмечают аналитики. Наибольший прирост средней зарплаты наблюдается на позиции грузчика — за год она увеличилась на 20%.

В целом спрос на персонал в сфере онлайн-торговли растет, особенно в сегменте складского хозяйства, грузоперевозок и служб доставки. В исследовании говорится, что конкурс на позиции в этом секторе (разница между количеством резюме и вакансий) снизился примерно вдвое. Наименьшее снижение конкурса — в сфере курьерской доставки (-34%), наибольшее — в складском хозяйстве (-54%).

Среди офисного персонала в сфере e-commerce больше всего востребованы операторы call-центров. Отмечается, что для этой позиции характерна высокая текучесть кадров. На втором месте по востребованности — менеджеры по работе с маркетплейсами. Аналитики связывают это с высокой конкуренцией предпринимателей на рынке онлайн-продаж. Замыкают тройку лидеров больше всего пользующихся спросов специалистов интернет-маркетологи.

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», предложения для курьеров в первом квартале текущего года выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. К маю их средняя зарплата составляла 79 тыс. руб., а в прошлом году представители этой профессии могли получать около 67 тыс. руб. ежемесячно.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
курьер грузчик водитель онлайн-коммерция
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