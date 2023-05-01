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Эксперты подсчитали, у каких профессий выросли зарплатные предложения

Работа.ру: зарплатные предложения в 2023-м наиболее выросли у поваров, токарей и курьеров
За год зарплатные предложения больше всего выросли у поваров, пекарей, токарей и курьеров — рост составил 19–23%. Также потенциальный доход вырос у машинистов, техников и монтажников
Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

В первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средние зарплатные предложения среди самых востребованных специалистов на рынке труда больше всего выросли у поваров, пекарей, токарей и курьеров. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» (есть у РБК).

Самый сильный рост средних зарплатных предложений наблюдается у поваров и пекарей. Их возможный доход за год вырос почти на 23% и составил 49 тыс. руб. В январе—марте 2022 года такие специалисты могли рассчитывать на зарплату в размере 40 тыс. руб.

На 22% выросли средние зарплатные предложения токарей. В первом квартале 2023 года компании в среднем предлагали доход 87 тыс. руб., тогда как в прошлом году этот показатель был равен 71 тыс. руб.

Предложения для курьеров выросли на 19%. Сегодня их средняя зарплата в вакансиях составляет 79 тыс. руб., в прошлом году представители этой профессии могли получать около 67 тыс. руб. ежемесячно.

Помимо этого, среднее зарплатное предложение выросло у следующих профессий:

  • машинист — рост за год на 18,4%, могут рассчитывать на зарплату 82 тыс. руб.;
  • бухгалтер — рост на 17,5%, до 50 тыс. руб.;
  • техники, которые занимаются обслуживанием инженерных сетей или административных зданий — рост на 16,6%, до 58 тыс. руб.;
  • монтажники — рост на 16,1%%, до 70 тыс. руб.;
  • менеджеры call-центров — рост на 16%, до 38 тыс. руб.;
  • слесари — рост на 15,5%, до 67 тыс. руб.;
  • уборщики, менеджеры по клинингу — рост на 15,5%, до 43 тыс. руб.

Кроме того, выросли зарплатные предложения для сварщиков — в первом квартале этого года они составили 78 тыс. руб., что на 13,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Менеджеры по продажам стали получать больше на 13,3%, а кассиры — на 13%. Их средние зарплатные предложения в январе—марте 2023-го вышли на уровень 42 тыс. и 40 тыс. руб. На 12,6% увеличилось предложение водителей, сейчас работодатели готовы платить таким специалистам 81 тыс. руб. в месяц.

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В середине апреля чат-бот ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, назвал десять самых перспективных профессий будущего. Первое место в рейтинге занял инженер-программист искусственного интеллекта, следом идут робототехник и специалист по кибербезопасности. На четвертом и пятом местах — биотехнолог и разработчик виртуальной и дополненной реальности. В десятку также вошли блокчейн-инженер, инженер устойчивости энергетики, специалист по генной терапии и генному редактированию, дата-аналитик, инженер-программист IoT (интернета вещей).

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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