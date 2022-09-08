В России выявили больше 50 тыс. случаев коронавируса за сутки

Умерли от коронавируса за последние сутки 93 человека, госпитализированы 3611 человек

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

За последние сутки в России выявили 50 618 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил оперштаб.

Накануне власти зарегистрировали более 47,9 тыс. заболевших.

По данным на 8 сентября за последние сутки от коронавируса умерли 93 человека, госпитализированы 3611 человек. Выписали из больниц 50 293 человека.

Больше всего случаев COVID-19 выявлено в Москве — 7896. На втором и третьем местах по заболеваемости — Санкт-Петербург и Московская область (3249 и 1773 случаев соответственно).

Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 19 908 189 человек, умерли 385 069, выздоровели 18 926 609.

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В начале июля Роспотребнадзор отменил все антиковидные ограничения. В конце месяца начался рост заболеваемости COVID-19. Несмотря на это, в ведомстве пока не видят причин возвращать ограничения на федеральном уровне.

3 сентября в России были выявлены максимальные с марта 51 699 случаев заражения.