СК Крыма потребовал от МВД передать дело об убийстве мужчины в Ялте

В Ялте 6 сентября произошел конфликт между тремя местными жителями, в ходе которого одному из мужчин были нанесены множественные удары ножом. Двое других отвезли его в больницу и скрылись. Мужчина умер в медучреждении

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Глава ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев потребовал от МВД передать управлению уголовное дело об убийстве мужчины в Ялте. Об этом сообщается на сайте главка.

«Следственными органами Главного следственного управления в настоящее время решается вопрос об изъятии уголовного дела, возбужденного по данному факту органами полиции, и принятии его к производству», — говорится в сообщении.

Во вторник, 6 сентября, трое жителей Ялты распивали спиртные напитки, в результате чего между двумя из них произошел конфликт. В ходе конфликта мужчине были нанесены множественные удары ножом. Опасаясь его гибели, двое других мужчин поместили его в автомобиль и доставили в больницу, после чего скрылись.

«В дальнейшем потерпевший от полученных ранений скончался. В настоящее время все фигуранты данного преступления задержаны», — отметили следователи.

В пресс-службе МВД по Крыму сообщили РБК, что в отношении двух подозреваемых в нанесении ножевых ранений мужчине в Ялте было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

В ходе следственных действий один из мужчин полностью признал вину, уточнив, что второй задержанный присутствовал при конфликте, но в нем не участвовал. Личность второго мужчины была установлена, он был опрошен и отпущен. Однако в дальнейшем очевидцы представили доказательства его причастности к противоправным действиям, после чего сотрудники полиции оперативно задержали его.

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«В связи с тем, что пострадавший от полученных ранений скончался в медицинском учреждении, материалы уголовного дела сотрудниками УМВД России по Ялте переданы для переквалификации и дальнейшего расследования в следственные органы», — подчеркнули в пресс-службе.

Как передает Telegram-канал «ЧП / Крым», жители Ялты вышли на митинг к зданию МВД в Ялте после того, как одного из подозреваемых выпустили из СИЗО.

«Это привело к протестам из числа друзей погибшего. Они перекрыли центральную улицу Морскую в Ялте, где находится управление МВД Ялты. Требуя справедливости и ареста всех причастных», — передает канал. По его данным, мужчине нанесли 36 ножевых ранений.