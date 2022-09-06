СК завел дело после убийства в Новой Москве женщины, гулявшей с собакой

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело после убийства в деревне Троица в Новой Москве женщины, ей выстрелили в голову, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по городу Москве.

Инцидент произошел вечером 5 сентября. Деревня находится в поселении Вороновское примерно в 15 км от ЦКАД. Как выяснил РЕН ТВ, погибшая женщина вместе с мужем выгуливала собаку, неизвестный сделал им замечание за то, что у пса нет намордника. Между погибшей и преступником завязался словесный конфликт, в результате которого неизвестный выстрелил ей в голову.

Telegram-канал 112 пересказал версию случившегося со слов супруга убитой. Они пишут, что погибшая — Татьяна Новикова, ее мужа зовут Юрий. Аналогичную версию приводит и РЕН ТВ.

«На поле они увидели неизвестного мужчину (только силуэт), который сделал им замечание, что собака не на поводке. Татьяна Новикова начала ругаться с мужчиной, а Юрий в это время пытался успокоить животное и повел собаку в сторону дома. Тут прозвучал выстрел. Обернувшись, Новиков увидел, что жена упала», — пишет канал.

Мужчина довел собаку до дома, после чего вернулся к супруге, которая находилась без сознания, и вызвал полицию. Также приехали врачи, они констатировали смерть женщины, указывает 112.

РЕН ТВ сообщил, что в квартире супруга погибшей прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов изъяли травматический пистолет и одежду, в которой в момент преступления был муж убитой.

Читайте на РБК Pro Pro Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам Инструкции Pro Не дает советов и равнодушен к престижу: 3 типа руководителей-магнитов Не дает советов и равнодушен к престижу: 3 типа руководителей-магнитов Инструкции Pro На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать Инструкции Pro x The Economist Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов Статьи Pro Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж Инструкции Pro x The Economist Рецессия в Европе неизбежна. Кто пострадает сильнее всего — The Economist Рецессия в Европе неизбежна. Кто пострадает сильнее всего — The Economist Статьи Pro В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться Инструкции Pro Какое будущее ждет рынок каршеринга, электрокаров и дронов Какое будущее ждет рынок каршеринга, электрокаров и дронов Исследования

Дело завели по двум статьям — 105 (убийство) и 222 УК (незаконный оборот оружия). Первая предусматривает до 15 лет лишения свободы, вторая — до пяти.