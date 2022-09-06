СК завел дело после убийства в Новой Москве женщины, гулявшей с собакой
Следователи возбудили уголовное дело после убийства в деревне Троица в Новой Москве женщины, ей выстрелили в голову, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по городу Москве.
Инцидент произошел вечером 5 сентября. Деревня находится в поселении Вороновское примерно в 15 км от ЦКАД. Как выяснил РЕН ТВ, погибшая женщина вместе с мужем выгуливала собаку, неизвестный сделал им замечание за то, что у пса нет намордника. Между погибшей и преступником завязался словесный конфликт, в результате которого неизвестный выстрелил ей в голову.
Telegram-канал 112 пересказал версию случившегося со слов супруга убитой. Они пишут, что погибшая — Татьяна Новикова, ее мужа зовут Юрий. Аналогичную версию приводит и РЕН ТВ.
«На поле они увидели неизвестного мужчину (только силуэт), который сделал им замечание, что собака не на поводке. Татьяна Новикова начала ругаться с мужчиной, а Юрий в это время пытался успокоить животное и повел собаку в сторону дома. Тут прозвучал выстрел. Обернувшись, Новиков увидел, что жена упала», — пишет канал.
Мужчина довел собаку до дома, после чего вернулся к супруге, которая находилась без сознания, и вызвал полицию. Также приехали врачи, они констатировали смерть женщины, указывает 112.
РЕН ТВ сообщил, что в квартире супруга погибшей прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов изъяли травматический пистолет и одежду, в которой в момент преступления был муж убитой.
Дело завели по двум статьям — 105 (убийство) и 222 УК (незаконный оборот оружия). Первая предусматривает до 15 лет лишения свободы, вторая — до пяти.