В девяти регионах России срок ожидания квартиры сиротами превысил 20 лет

Счетная палата сочла неэффективной сложившуюся практику обеспечения жильем детей-сирот. В отдельных регионах срок ожидания ими собственной квартиры может превышать 20 лет. И ситуация ухудшается с каждым годом

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Количество детей-сирот, которые имеют право на получение жилья, но не получили его, в России ежегодно растет, следует из отчета Счетной палаты, посвященного положению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (есть у РБК).

За 2019 год число детей-сирот, у которых право на получение жилья возникло, но не реализовано, увеличилось. Если на 1 января 2019 года таких было около 175 тыс. человек, то на начало 2020 года — уже 191 тыс. Общая численность стоящих на учете на получение квартир за последние пять лет выросла почти на 50 тыс. человек, из них 68% — старше 18 лет.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с 14 лет попадают в очередь на жилье, а с момента наступления совершеннолетия имеют право на получение постоянного жилья. Список детей-сирот, которым необходима жилплощадь, формируется с 2013 года. На момент начала 2020 года на учете стоят 279 тыс. детей-сирот, которые нуждаются в квартирах.

Недостаток финансирования и 20-летнее ожидание

Государственные аудиторы отмечают, что ежегодно на решение проблемы обеспечения детей-сирот жильем в консолидированных бюджетах регионов выделяется более 32 млрд руб. В 2019 году на эти цели за счет всех источников было направлено 39,2 млрд руб., в том числе из федерального бюджета — 7,4 млрд руб., из региональных — 31,8 млрд руб. Тем не менее этих средств недостаточно. По оценкам Счетной палаты, при таком объеме финансирования срок погашения «квартирной задолженности» перед детьми-сиротами составит не менее шести-семи лет.