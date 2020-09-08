Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 сентября

Роспотребнадзор назвал долю россиян с иммунитетом, российская вакцина вышла в гражданский оборот, белорусский премьер испытал российский препарат на себе — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн, с начала эпидемии COVID-19 заболели 1 035 789 человек (плюс 5 099 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 17 993 человек (плюс 122 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 843 тыс. больных.