Пандемия коронавируса , 08 сен, 11:49
0
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 сентября
Роспотребнадзор назвал долю россиян с иммунитетом, российская вакцина вышла в гражданский оборот, белорусский премьер испытал российский препарат на себе — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн, с начала эпидемии COVID-19 заболели 1 035 789 человек (плюс 5 099 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 17 993 человек (плюс 122 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 843 тыс. больных.