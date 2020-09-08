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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 сентября

Роспотребнадзор назвал долю россиян с иммунитетом, российская вакцина вышла в гражданский оборот, белорусский премьер испытал российский препарат на себе — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн, с начала эпидемии COVID-19 заболели 1 035 789 человек (плюс 5 099 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 17 993 человек (плюс 122 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 843 тыс. больных.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В разных регионах России иммунитет к коронавирусу имеют от 4 до 50% обследуемых, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Самый стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции был обнаружен у детей от года до 13 лет. Этот показатель оказался в 1,3–2,1 раза выше, чем средний уровень популяционного иммунитета.
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Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19. По словам главы ведомства, Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, которые были перепрофилированы для приема больных с коронавирусом. В некоторых показатели смертности занижались почти до нуля.
  • Первая партия вакцины от коронавируса вышла в гражданский оборот в России. В ближайшее время первые партии вакцины должны поставить в регионы.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Российская вакцина от коронавирусной инфекции будет двух категорий: взрослая и детская, сообщил завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, профессор Александр Бутенко. По его словам, «для детей она будет более щадящая и менее реактогенная».

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 27 млн, из них более 881 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились почти 27,343 млн человек, из них более 892 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 6,27 млн зараженных. Индия находится на втором месте (4,2 млн), на третьем — Бразилия (более 4,13 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (более 689 тыс.).
  • Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко испытал на себе российскую вакцину от коронавируса. Пресс-служба уточнила, что Головченко сделал прививку еще в четверг, 3 сентября, после переговоров с главой правительства России Михаилом Мишустиным. «Чувствует себя отлично», — сказала пресс-секретарь.
  • В Великобритании могут сократить двухнедельный карантин для въезжающих, так как он негативно сказывается на туристическом бизнесе. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.
  • Индия 7 сентября вышла на второе место по количеству зараженных в мире. В стране ежесуточно заражаются уже более 90 тыс. человек. Несмотря на это, власти страны постепенно смягчают ограничения.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. 
     

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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