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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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В США отложили производство термоядерных бомб из-за проблем с запчастями
Программа модернизации термоядерных бомб времен холодной войны B61 столкнулась с непредвиденными сложностями. Военные США вынуждены искать замену запчастям, которые оказались недостаточно долговечны для планируемого срока службы
Сброс бомбы с истребителя F-35 (Фото: US Navy / Reuters)

Американские военные вынуждены задержать серийное производство новых термоядерных бомб B61-12. Причиной стали выявленные проблемы со сроком службы некоторых деталей, используемых в их конструкции, пишет Defence News со ссылкой на замглавы Национального управления по ядерной безопасности США Чарльза Вердона.

Термоядерные бомбы B61 были разработаны в разгар холодной войны в 1960-е годы и приняты на вооружение стратегических ядерных сил США в 1968 году. С тех пор их неоднократно модифицировали. С 2010-х годов ведется работа над 12-й модификацией бомбы, которую можно будет устанавливать на истребители пятого поколения F-35. Это должен быть управляемый боеприпас, способный корректировать траекторию падения.

B61-12 должна заменить более старые модификации, чей срок службы уже вышел. Эти бомбы рассчитаны на службу в 20–30 лет и должны были быть запущены в серийное производство в марте 2020 года. Однако при их тестировании, как рассказал на пресс-конференции Вердон, военные выявили, что некоторые запчасти новых бомб намного менее долговечны. После этого было решено серийное производство бомб отложить, чтобы найти замену недолговечным компонентам.

Планируемый срок задержки производства бомб — 18 месяцев. Представитель Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстон Рейф, чьи слова приводит Defence News, предупреждает, что отсрочка серийного производства увеличит стоимость программы. Сейчас стоимость модернизации B61-12 Ассоциация по контролю над вооружениями оценивает в $7,6 млрд. Всего в ближайшие 25 лет Национальное управление по ядерной безопасности США рассчитывает потратить на программу модернизации ядерного оружия $392 млрд. Проект бюджета Пентагона на 2020 год предусматривает выделение $31 млрд на модернизацию ядерного потенциала.

Политика
Эксперты предупредили о модернизации странами ядерного оружия

С момента победы на президентских выборах Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении модернизировать ядерный арсенал США. В октябре 2018 года Дональд Трамп на фоне анонсированных планов по выходу из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подтвердил, что США будет наращивать ядерный потенциал для противодействия России и Китаю. Вместе с тем президент отметил, что, когда остальные страны перестанут наращивать собственные ядерные силы, США «будут благоразумны» и откажутся от расширения ядерного арсенала, а возможно, даже вновь сократят его.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: термоядерное оружие, бомбы, дефекты
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