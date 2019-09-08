Единый день голосования-2019 , 08 сен, 11:36
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Памфилова пообещала сделать «доску антипочета» для «лгунов» о выборах
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сделает «доску антипочета», где будут представлены люди, распространяющие недостоверную информацию о ходе выборов. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.
«Мы сделаем доску антипочета, куда повесим всех врунов, лгунов и дезинформаторов», — сказала она. Таким образом Памфилова отреагировала на сообщения о том, что на всех участках в Волгоградской области якобы не работают видеокамеры.
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