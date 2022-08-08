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Генпрокуратура проверит Пенсионный фонд из-за нарушений в регионах

Проверка краснодарского отделения ПФР выявила 1048 неправомерных решений, в связи с чем была организована проверка самого фонда. Мишустин неделей ранее сменил главу ПФР: вместо Андрея Кигима был назначен Сергей Чирков
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Генпрокуратура начала проверку деятельности Пенсионного фонда России (ПФР) в связи с выявленными нарушениями в краснодарском отделении фонда, сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства. Там уточнили, что поводом для проверки стали случаи неправомерного отказа гражданам в выплате пособий для детей до 17 лет.

Так, проверка отделения ПФР в Краснодарском крае показала многочисленные нарушения прав граждан в получении «обоснованной» господдержки. Прокуратура установила, что суммы получаемых семьями социальных пенсий в региональном отделении учитывались дважды, а доход семей был необоснованно завышен.

По фактам нарушений было вскрыто 1048 неправомерных решений территориального фонда, три должностных лица привлекли к ответственности, а пострадавшим семьям назначены положенные выплаты. «Учитывая распространенный характер таких нарушений, Генеральной прокуратурой организована проверка деятельности Пенсионного фонда России, выступающего оператором ряда информационных ресурсов», — заключили в Генпрокуратуре.

Путин подписал закон об объединении ПФР и Фонда социального страхования
Экономика
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

31 июля премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности руководителя ПФР Андрея Кигима и назначил временно исполняющим обязанности Сергея Чиркова. Чирков работал на разных должностях в фонде с 2001 года, а в июле 2018 года перешел на пост заместителя председателя правления Пенсионного фонда.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования, он заработает со следующего года. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому решению гражданам будет легче получать социальные выплаты: их будут назначать автоматически либо по одному заявлению.

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Средства, которые освободятся после оптимизации расходов на содержание аппарата и имущества в связи с объединением ПФР и ФСС, направят непосредственно на повышение пенсий, сообщил замглавы ведомства Андрей Пудов. А здания, которые занимал ПФР, отдадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы, указывала вице-премьер Татьяна Голикова.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ПФР Генпрокуратура пособия проверка
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