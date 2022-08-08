Суд лишил генерала МВД звания и приговорил к 9,5 годам за взятку

Трифонова судили за получение взятки от сотрудника банка «Кольцо Урала» за возбуждение дела в отношении должника в 2015 году. Генерала лишили звания и госнаград. Двоих посредников оправдали

Игорь Трифонов (Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ)

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего главу городского УМВД Игоря Трифонова к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере, передает «РБК Екатеринбург».

По решению суда Трифонова также лишили звания генерала, государственных наград и права служить в Министерстве внутренних дел. Однако арест, наложенный ранее на имущество Трифонова, суд решил снять.

Экс-главу управления МВД судили по ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов к нему) и ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), следует из данных картотеки суда. Максимальные наказания по ним — до пяти и 15 лет соответственно.

Трифонова задержали в сентябре 2020 года в Москве. Его обвинили в получении взятки в размере 7,5 млн руб. от экс-сотрудника банка «Кольцо Урала» в 2015 году за возбуждение дела в отношении должника. Свою вину он не признал.

Кроме него по тому же делу проходили экс-глава службы безопасности банка «Кольцо Урала» Александр Куба и бывший сотрудник оперативного подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД Денис Жданов. Их обвиняли в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1). Суд освободил их от уголовной ответственности в связи с признанием вины и прекратил в их отношении уголовное производство. Кубе и Жданову грозило до 12 лет лишения свободы.

Трифонов возглавлял полицию Екатеринбурга с 2011 по 2017 год. В июне 2017 года президент России Владимир Путин назначил его главой ГУ МВД по Карачаево-Черкесии, а уже в ноябре 2019 года освободил от должности.