Главу отдела противодействия коррупции по СВАО арестовали по делу о взятке

В Москве главу отдела по борьбе с коррупцией арестовали по делу о взятке

Пресненский районный суд Москвы арестовал главу отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу Москвы Александра Басова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Басова меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 октября 2022 года», — сообщили в пресс-службе.

Басова задержали 3 августа, передавали ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах и Telegram-канал Baza. По их информации, полицейского поймали с поличным при попытке получить взятку в 5 млн руб.

Источник агентства указывал, что Басов, по предварительным данным, требовал деньги за остановку проверок, связанных с расходованием бюджетных средств при проведении дезинфекции в городе. Telegram-канал уточнял, что 43-летний полковник просил средства у предпринимателя Михаила Пикельного, который руководит государственным Московским городским центром дезинфекции. На сайте организации сказано, что Пикельный является заместителем руководителя по общим вопросам.

Московское управление МВД начало проверку по факту произошедшего. В пресс-службе ведомства сообщили ТАСС, что Басова уволят из органов и привлекут к ответственности, если его вина подтвердится.

На сайте столичного управления внутренних дел по СВАО указано, что обязанности главы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции исполняет подполковник полиции Алексей Гурбич.