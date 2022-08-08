Прокуратура начала проверку из-за нефтяного пятна на Москве-реке

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Нефтяное пятно появилось на Москве-реке возле Крымского моста, межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку, сообщили в ведомстве.

Сейчас специалисты занимаются ликвидацией загрязнения. В Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства говорится, что на место прибыло специализированное судно-нефтемусоросборщик «Сетунь». Специалисты ГУП «Мосводосток» обрабатывают поверхность воды специальным сорбентом, который нейтрализует загрязнения.

Площадь загрязнения, по данным источника «РИА Новости» в экстренных службах, составила около 4,5 тыс. кв. м (150 м на 30 м). Собеседник агентства уточнил, что источником загрязнения могло стать проходящее судно.

Телеканал «360» сообщил, что пятно образовалось из-за катера, который пробил бензобак.