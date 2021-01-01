Общество , 24 дек, 17:30
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В Москве на Яузе обнаружили масляное пятно
На реке Яузе в Москве образовалась масляная пленка, точная площадь разлива неизвестна. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУП «Мосводосток».
«Наши сотрудники сейчас на месте, устраняют последствия разлива, там имеется масляная пленка. Разлив имеет локальный характер, точная площадь неизвестна», — сказал представитель предприятия.
Ранее в Telegram-каналах появилась фотография, снятая с Госпитального моста. На снимке видно, что на воде масляная пленка.
В конце ноября на Москве-реке в районе Строгино обнаружили масляное пятно. Сотрудники Мосводостока провели обработку воды специальными средствами.