В Москве на Яузе обнаружили масляное пятно

Фото: dtp77 / Telegram

На реке Яузе в Москве образовалась масляная пленка, точная площадь разлива неизвестна. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУП «Мосводосток».

«Наши сотрудники сейчас на месте, устраняют последствия разлива, там имеется масляная пленка. Разлив имеет локальный характер, точная площадь неизвестна», — сказал представитель предприятия.

Ранее в Telegram-каналах появилась фотография, снятая с Госпитального моста. На снимке видно, что на воде масляная пленка.

В конце ноября на Москве-реке в районе Строгино обнаружили масляное пятно. Сотрудники Мосводостока провели обработку воды специальными средствами.