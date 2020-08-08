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Насельник Троице-Сергиевой Лавры умер после заражения коронавирусом

Насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Герман
Насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Герман (Фото: stsl.ru)

Насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Герман умер после долгой болезни, которая была вызвана коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Лавры.

«Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молитв о новопреставленном рабе Божием», — говорится в сообщении монастыря.

Архимандрит до августа 2019 года занимал должность настоятеля Воскресенского подворья Лавры, но указом патриарха Кирилла был освобожден и назначен почетным настоятелем.

Кубанский митрополит умер от осложнений из-за коронавируса
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<p>Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор</p>

Герман известен тем, что несколько раз в неделю совершал чин «исцеления одержимых нечистыми духами» для прихожан в Петропавловском храме Троице-Сергиевой Лавры. Такой обряд еще называют «отчиткой».

Ранее в субботу стало известно о смерти митрополита Екатеринодарского и Кубанского, председателя Высшего общецерковного суда РПЦ Исидора. Он также скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Материал дополняется.

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