Насельник Троице-Сергиевой Лавры умер после заражения коронавирусом

Насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Герман (Фото: stsl.ru)

Насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Герман умер после долгой болезни, которая была вызвана коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Лавры.

«Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молитв о новопреставленном рабе Божием», — говорится в сообщении монастыря.

Архимандрит до августа 2019 года занимал должность настоятеля Воскресенского подворья Лавры, но указом патриарха Кирилла был освобожден и назначен почетным настоятелем.

Герман известен тем, что несколько раз в неделю совершал чин «исцеления одержимых нечистыми духами» для прихожан в Петропавловском храме Троице-Сергиевой Лавры. Такой обряд еще называют «отчиткой».