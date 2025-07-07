Путин разрешил лицам без гражданства служить по контракту в российской армии

Лицам без гражданства разрешили служить по контракту в российской армии

В понедельник, 7 июля, вступил в силу подписанный президентом России закон, который упростит систему комплектования Вооруженных сил. Согласно документу, служить по контракту с Минобороны смогут иностранцы и лица без гражданства.

Фото: Александр Река / ТАСС

Заключить контракт с Минобороны и проходить службу в Вооруженных силах России теперь смогут и лица без гражданства. Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, размещен на портале официального опубликования правовых актов. Он вносит поправки сразу в несколько документов, в том числе в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих».

Закон вступает в силу с момента его опубликования с целью «безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил», говорится в пояснительной записке к нему.

Как следует из документа, Минобороны может заключать контракты с лицами без гражданства и иностранными гражданами до завершения периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени.

Законопроект поступил в Государственную думу 13 февраля 2025 года. Уже 1 апреля депутаты рассмотрели его в первом чтении. В следующем месяце состоялись второе и третье чтения, после чего 20 мая документ ушел из Госдумы в Совет Федерации. 21 числа сенаторы приняли документ, затем он поступил на подпись президенту.

Также сегодня был опубликован на госпортале подписанный Путиным закон об ужесточении для военнообязанных за несообщение в военкомат о смене своего места жительства. Теперь за это грозит административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

В документе уточняется, к административной ответственности привлекут, если гражданин не передаст сведения «о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, либо неявка в военный комиссариат в установленный <...> срок в случае переезда на новое место, не подтвержденное регистрацией».

Новый закон вступил в силу 7 июля, с момента его опубликования.