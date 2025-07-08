Обвинение запросило штраф для разработчика суперкомпьютеров Абрамова

Прокурор попросил приговорить одного из ведущих специалистов по суперкомпьютерным системам, членкора РАН Сергея Абрамова к выплате штрафа в размере 450 тыс. руб. по делу о пожертвованиях ФБК. Ученый настаивает на невиновности

Сергей Абрамов (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

На прениях в Переславском суде Ярославской области прокурор запросил для члена-корреспондента РАН и доктора физико-математических наук Сергея Абрамова штраф 450 тыс. руб., сообщил РБК обвиняемый. Защита настаивает на оправдании Абрамова.

Основой обвинения стали банковские переводы, которые, как полагает следствие, были направлены на счета признанной экстремистской организацией структуры (Фонд борьбы с коррупцией, признан экстремистской организацией и запрещен в России, также признан иностранным агентом и ликвидирован). Ученый настаивает, что к перечислениям непричастен, а материалы дела, по его словам, не содержат подтверждений того, что переводы были сделаны с его ведома.

Приговор суд вынесет в пятницу, 11 июля.

Абрамова задержали весной 2023 года по обвинению в финансировании деятельности экстремистской организации, после чего отправили под домашний арест. Спустя несколько месяцев суд отпустил его под подписку о невыезде из Ярославской области. Еще на стадии предварительного следствия доктора физико-математических наук внесли в перечень террористов и экстремистов.

Сергей Абрамов рассказал РБК, что поводом для возбуждения дела в отношении него послужили семь транзакций, совершенные через международные платежные системы с карты, оформленной на его имя. По версии следствия, конечным получателем средств стал Фонд борьбы с коррупцией, признанный в 2021 году экстремистской организацией решением Московского городского суда. Платежи, утверждается в обвинительном заключении, производились с августа 2021-го по февраль 2022 года, а их общая сумма составила 7 тыс. руб. По статье о финансировании деятельности экстремистской организации ученому грозит до восьми лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела, как рассказал Абрамов РБК, содержат распечатки транзакций и сведения о владельце карты, однако ключевые обстоятельства, подлежащие доказыванию в рамках уголовного процесса — в частности, время, место и способ совершения преступления, а также личность его исполнителя, — в ходе следствия остались неустановленными. По словам ученого, в документах отсутствует информация о том, какая организация принимала средства, каким образом был оформлен платеж, с какого устройства производилась транзакция и был ли у инициатора умысел на финансирование экстремистской деятельности. Эти пробелы, утверждает он, делают невозможным правовую квалификацию действия как уголовно наказуемого.

Доктор физико-математических наук отметил, что особое внимание в ходе разбирательства привлекли технические аспекты дела. По его словам, ноутбук, с которого, предположительно, были осуществлены платежи, работал в круглосуточном режиме, не был защищен паролем, не блокировался и обеспечивал автоматическую пересылку служебной электронной почты. Такой режим был обусловлен профессиональной необходимостью — Абрамов, как руководитель ряда организаций и научных проектов, использовал клиентскую программу The Bat! со множеством правил фильтрации и переадресации. Для корректной работы программное обеспечение должно быть запущено постоянно. По утверждению ученого, допрошенные в суде IT-специалисты подтвердили, что в таких условиях к ноутбуку мог получить доступ любой человек, находившийся рядом с устройством, и совершить любые действия от имени пользователя — включая оформление подписок, вход в личные кабинеты, использование сохраненных паролей и проведение платежей. По словам экспертов, большинство паролей хранилось в браузере в незашифрованном виде, а двухфакторная аутентификация при указанных операциях не использовалась.

На одном из судебных заседаний выступал специалист ПАО «Сбербанк». Он сообщил суду, что предоставленные сведения из банка не позволяют установить ни организацию-продавца, ни получателя платежей, ни способ оформления, ни личность пользователя, совершившего перевод. По его словам, идентификаторы торговых точек (Merchant ID), фигурирующие в выписках, могут совпадать у разных продавцов, а для точного установления получателя требуется запрос в банк-эквайер, находящийся за пределами России. Такие запросы, как подчеркнул эксперт, ни следствием, ни судом направлены не были. Он также отметил, что при отсутствии двухфакторной аутентификации для проведения платежа было достаточно знать номер карты, срок действия и CVV-код — таким образом, технически переводы мог совершить любой, кто имел эту информацию.

По словам Абрамова, на стадии предварительного следствия рассматривалась возможность проведения следственного эксперимента, который, по его мнению, позволил бы воспроизвести технические условия доступа к устройству и оценить возможность стороннего вмешательства. Однако соответствующее ходатайство было отклонено.

Отдельный эпизод касался изучения содержимого жестких дисков и истории браузера. В ходе осмотра вещдоков, проведенного судом, было зафиксировано, что в феврале и марте 2023 года ноутбук ученого использовался для перехода на сайт, связанный с Алексеем Навальным. Однако, как подчеркнули представители защиты, эти действия не имели отношения к инкриминируемым событиям, так как произошли позже. Посещение информационного ресурса, по мнению адвоката Александра Захарьина, не может быть квалифицировано как уголовное деяние и не свидетельствует о наличии преступного умысла.

В числе приобщенных к делу материалов оказались положительные характеристики Абрамова, предоставленные коллегами и представителями научного сообщества. В них ученый описывается как профессионал с многолетним опытом административной и исследовательской деятельности, участник федеральных и межведомственных программ, принимавший участие в разработке инициатив по цифровизации и инфраструктурным проектам на уровне региона и страны.