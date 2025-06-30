Во Владивостоке завели дело после отравления сотрудников супермаркета

Следователи завели уголовное дело после отравления сотрудников супермаркета во Владивостоке, сообщили в пресс-службе управления СК по Приморскому краю.

Недомогание почувствовали работники продуктового магазина на улице Борисенко.

«На территории супермаркета <...> восемь сотрудников торговой точки почувствовали недомогание. Всем оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Расследование находится на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Местная прокуратура проводит проверку по факту инцидента. По информации регионального министерства здравоохранения, помощь пострадавшим оказывали три скорой помощи. Отравившиеся находятся в удовлетворительном состоянии, никого не госпитализировали, уточнили в ведомстве.

Ранее в Перми прокуратура взяла на контроль ситуацию с массовым отравлением в одном из развлекательных заведений города. Посетители центра обратились в больницы за медпомощью с признаками пищевого отравления.

Агентство «Пермь Онлайн» сообщило, что недомогание почувствовали ученики 11-го класса одной из пермских школ, а также их учителя и родители. Они могли отравиться во время празднования выпускного. Всего пострадали более чем 30 человек.