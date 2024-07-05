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Ростовский Зерноград остался без воды из-за аварии

Виды Зернограда
Виды Зернограда (Фото: Администрация Зерноградского городского поселения)

В результате аварии на водоводе в городе Зерноград Ростовской области отключили воду, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков.

«В связи с порывом водовода в районе хутора Глубокий Яр остановлена работа насосной станции. Прекращено водоснабжение города», — написал он в телеграм-канале.

Публикация появилась около 4:40 мск. Спустя два часа Сизиков сообщил о завершении ремонтных работ. Подачу воды должны восстановить к 10:00 мск.

Зерноград расположен в 71 км от Ростова-на-Дону. В городе, по данным администрации, проживает 26,8 тыс. человек.

Власти Ростовской области опровергли диверсию на водоводе в Зернограде
Общество
Фото:glavazernograd / Telegram

В прошлом августе на водоводе в Зернограде произошел порыв трубы между двумя насосными станциями. В городской администрации сообщили, что причиной аварии стала диверсия; однако позднее власти региона опровергли эту информацию.

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Теги
Ростовская область водоснабжение отключение воды
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