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МАК предупредил о неподготовленности пилотов частной авиации в России

Глава МАК заявил о самонадеянности и плохой подготовке пилотов частной авиации
Владельцы частных воздушных судов слабо контролируют их техническое состояние, а пилоты отличаются самонадеянностью и недостаточным уровнем подготовки, заявил глава МАК. На сайте комитета указано, что с начала года произошло 13 ЧП
Фото: Леонид Фаерберг / Global Look Press
Фото: Леонид Фаерберг / Global Look Press

Контроль владельцев частных воздушных судов за их техническим состоянием слабый, а пилоты отличаются самонадеянностью и имеют недостаточный уровень подготовки, заявил в интервью ТАСС председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой.

«При выполнении полетов авиацией общего назначения происходящие события в большинстве случаев являются следствием ослабленного контроля со стороны частных владельцев за техническим состоянием воздушного судна, недостаточной подготовкой экипажей, а порой и самонадеянностью частных пилотов, не готовых принять правильные решения в сложных и нестандартных ситуациях», — сказал он, призвав менять подобные подходы.

Согласно данным на сайте МАК, с начала 2024 года произошло 13 происшествий с воздушными судами, в результате которых погибли шесть человек. По словам Сторчевого, в странах, состоящих в Соглашении о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, таких инцидентов было 26 за первые пять месяцев, что является минимумом с 2006 года. Речь идет об Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Соглашение было подписано 21 декабря 1991 года. В 2009-м из него вышла Грузия, в 2021-м — Украина.

«Хотел бы отметить, что при анализе безопасности полетов, особенно при анализе тенденций, используются не абсолютные показатели, а относительные — то есть эти же параметры в расчете на 1 млн вылетов. В случае наших государств из-за относительно малого налета, то есть малой статистической базы, для анализа именно тенденций надо рассматривать более длинный период, например, пять лет», — отметил председатель МАК.

Вертолет совершил аварийную посадку у базы отдыха в Свердловской области
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Вертолет Robinzon R44
5 июля самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Бурятии. Предварительной причиной назвали выброс масла из-за высокой температуры двигателя в полете. На борту находился экипаж из шести человек, никто не пострадал.

20 июня в Амурской области пропал вертолет Robinson R66. Его нашли спустя сутки разбившимся, погибли пилот и трое пассажиров. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).

Еще один частный вертолет Robinson R44 совершил аварийную посадку в Свердловской области 12 июня, пострадали два человека. Судно принадлежит 38-летнему бизнесмену из Первоуральска, писал телеграм-канал Mash. По данным телеграм-канала «112», полет не был согласован.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Межгосударственный авиационный комитет самолет пилоты
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