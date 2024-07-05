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В Бурятии из-за жары вынужденную посадку совершил патрульный Ан-2

Самолет Ан-2
Самолет Ан-2 (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

В Бурятии из-за жары совершил вынужденную посадку самолет Ан-2 сообщает Забайкальская база авиационной охраны лесов. По предварительным данным, из-за высокой температуры двигателя в полете произошел выброс масла.

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Фото:Pichipastoso / X / Reuters

Самолет совершил вынужденную посадку в районе автодороги Сосново-Озерск — Могзон во время патрулирования лесов. На борту находился экипаж из шести человек, никто из них не пострадал.

Восточно-Байкальский следственный отдел проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. К месту происшествия отправились спасатели.

Бурятская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. По данным ведомства, самолет Ан-2 принадлежит авиакомпании «Крылья тайги». В прокуратуре подчеркнули, что в результате аварийной посадки самолета жертв нет, однако есть пострадавшие, которых доставили в поселок Сосново-Озерск.

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Теги
Бурятия самолет экстренная посадка Следственный комитет
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