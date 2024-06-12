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Общество ,  
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Вертолет совершил аварийную посадку у базы отдыха в Свердловской области

Два человека пострадали после аварийной посадки вертолета в Свердловской области
Вертолет Robinzon R44
Вертолет Robinzon R44 (Фото: Robert Buchel / Shutterstock)

В Свердловской области под Первоуральском вертолет Robinzon R44 совершил аварийную посадку, два человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

По данным ведомства, вертолет сел в районе поселка Билимбай вблизи базы отдыха «Светофор». «В результате происшествия находившиеся в вертолете мужчина и женщина госпитализированы в больницу г. Первоуральска», — говорится в сообщении.

СК организовал проверку. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, собственника вертолета и личности пострадавших.

По данным телеграм-канала Ural Mash, собственником и пилотом вертолета является 38-летний бизнесмен из Первоуральска. Мужчина находится в реанимации в состоянии средней тяжести, женщина без сознания, она находится в тяжелом состоянии, отмечает Ural Mash.

Источник телеграм-канала «112» отмечает, что полет вертолета не был согласован.

Легкомоторный самолет аварийно сел на шоссе в Подмосковье
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Накануне, 11 июня, аварийную посадку совершил самолет Cessna в Мурманской области. Борт сел на 151-м километре автодороги Кола — Лотта. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. По данным транспортной прокуратуры, причиной аварийной посадки стал отказ техники. Росавиация начала расследование инцидента.

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Теги
Свердловская область Вертолет аварийная посадка Первоуральск

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