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Под Джубгой начался лесной пожар из-за сигнальной ракеты туристов

Краснодарский оперштаб: в Туапсинском районе произошел пожар в районе бухты Инал
Пожар в бухте Инал, по данным телеграм-каналов, произошел из-за запущенной туристами сигнальной ракеты. Площадь возгорания - 6 тыс. кв. м
Фото: glavatuapseregion / Telegram
Фото: glavatuapseregion / Telegram

В бухте Инал в районе Джубги в Туапсинском районе Краснодарского края загорелась сухая трава, сообщает оперштаб региона.

«Подразделения МЧС России ликвидируют горение сухой растительности. Угрозы частным домовладениям нет. К ликвидации пожара задействовано 11 единиц техники и 56 человек», — сказано в сообщении.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что площадь возгорания составляет 0,6 га (6 тыс. кв. м), огонь охватил территорию на горе на первом участке центрального пляжа бухты Инал. По его данным, в тушении участвуют 65 человек и 9 единиц техники. С близлежащих баз отдыха эвакуируют людей.

По данным канала Mash, причиной возгорания стала запущенная туристами сигнальная ракета. Всего они запустили три таких, две упали в море, одна в лес. SHOT также пишет, что причиной возгорания стала сигнальная ракета.

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7 июля глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил о пожаре в районе хутора Джанхот, у пляжа «Голубая бездна», который находится примерно в 40 км от бухты Инал по берегу Черного моря. Там загорелся сосновый лес. Как сообщал утром Богодистов, площадь возгорания составляла 7,5 га, в тушении принимали участие более 120 человек и 32 единицы техники. В том числе применяли вертолет.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Краснодарский край Туапсе Джубга пожары
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