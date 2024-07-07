Под Геленджиком произошел лесной пожар на площади 7,5 га

Фото: BogodistovAA / Telegram Фото: BogodistovAA / Telegram Фото: BogodistovAA / Telegram Фото: BogodistovAA / Telegram Фото: BogodistovAA / Telegram

Лесной пожар площадью 7,5 га тушат в хуторе Джанхот под Геленджиком, сообщает глава города Алексей Богодистов.

«Сейчас идет борьба с лесным пожаром в районе Голубой бездны в хуторе Джанхот. <...> Площадь возгорания около 7,5 га», — написал он в телеграм-канале.

Глава добавил, что в тушении участвуют около 120 человек и 32 единицы техники, а также запросили вертолет Ми-8. На месте развернули оперативный штаб.

Богодистов отметил, что угрозы для жизни и здоровья жителей нет.

Накануне из-за лесных пожаров в Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на утро 6 июля действуют 34 пожара на площади почти 24 га. В тушении участвуют более 460 человек.