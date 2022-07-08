Полиция задержала укравших ₽12,7 млн у матери погибшего на Украине

Женщина перевела злоумышленникам 12,7 млн руб., в том числе выплату семьям погибших, свои сбережения и кредиты после звонка по телефону. Ей предложили застраховать счета от утечки данных

Фото: Владислав Шатило / РБК

Полиция Казани задержала четверых подозреваемых в хищении 12,7 млн руб. у жительницы города Гремячинска Пермского края, сын которой погиб во время спецоперации на Украине, сообщает портал «МВД Медиа» в Telegram.

Всем задержанным от 20 до 22 лет. По версии следствия, задержанные позвонили женщине в мае и представились сотрудниками Банка России. Они рассказали ей о якобы произошедшей утечке данных и предложили застраховать расчетные счета.

«Введенная в заблуждение, она несколько дней подряд под контролем аферистов снимала небольшие суммы и переводила на указанные ими подконтрольные абонентские номера, счета в банках и электронные кошельки», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Среди перечисленных злоумышленникам 12,7 млн руб. были выплаты членам семей погибших военнослужащих, личные сбережения женщины и взятые в кредит средства. Мать погибшего сама поняла, что стала жертвой аферы, и обратилась в полицию через некоторое время.

В результате против звонивших завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере). Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы, в ближайшее время им изберут меру пресечения.

В ходе расследования следователи выяснили, что задержанные арендовали квартиру, где создали так называемый штаб. Оттуда они занимались обналичиванием и переводом средств на подконтрольные счета. Полицейские провели обыск в этой квартире и изъяли у злоумышленников 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт. Следствие полагает, что кроме задержанных в преступной схеме могли участвовать и другие люди.

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По данным МВД, только за 11 месяцев прошлого года телефонные мошенники украли у россиян порядка 45 млрд руб. В мае банк ВТБ сообщил, что их активность за месяц выросла на 30%. В основном (95% случаев) злоумышленники обращаются к таким методам, как фишинг и социальная инженерия, говорили в пресс-службе кредитной организации.