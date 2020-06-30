Жителям Подмосковья разрешили занятия спортом на улице и в парках

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Жителям Подмосковья с 1 июля разрешено гулять и заниматься спортом на улице, сказано в постановлении губернатора Андрея Воробьева, опубликованном на сайте правительства области.

В документе уточняется, что гулять жители региона могут «не более двух человек вместе при условии соблюдения социальной дистанции».

Занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе должны проходить «при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 м». Норма не распространяется на тех людей, которые являются членами одной семьи, и на тех, которые живут вместе.

В своем Telegram-канале глава региона Андрей Воробьев добавил, что с 1 июля для жителей Подмосковья детские и спортивные площадки доступны без ограничений. Жители области также смогут воспользоваться скамейками, беседками и другой инфраструктурой парков и мест отдыха. Кроме того, с 1 июля возобновляется работа детских кружков, разрешены репетиции художественных коллективов и водный туризм.

С того же дня возобновляется работа МФЦ в обычном режиме без предварительной записи.