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Пандемия коронавируса ,  
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Жителям Подмосковья разрешили занятия спортом на улице и в парках

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Жителям Подмосковья с 1 июля разрешено гулять и заниматься спортом на улице, сказано в постановлении губернатора Андрея Воробьева, опубликованном на сайте правительства области.

В документе уточняется, что гулять жители региона могут «не более двух человек вместе при условии соблюдения социальной дистанции».

Занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе должны проходить «при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 м». Норма не распространяется на тех людей, которые являются членами одной семьи, и на тех, которые живут вместе.

В своем Telegram-канале глава региона Андрей Воробьев добавил, что с 1 июля для жителей Подмосковья детские и спортивные площадки доступны без ограничений. Жители области также смогут воспользоваться скамейками, беседками и другой инфраструктурой парков и мест отдыха. Кроме того, с 1 июля возобновляется работа детских кружков, разрешены репетиции художественных коллективов и водный туризм.

С того же дня возобновляется работа МФЦ в обычном режиме без предварительной записи.

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Со 2 июля свою работу начнут турагентства. С 6 июля откроются фитнес-центры и другие спортивные организации, «при условии их загрузки не более чем на 50% от единовременной пропускной способности», уточняется в сообщении.

В Москве детские площадки и тренажеры на улице открылись 23 июня. С этого же числа начали работу столичные фитнес-центры и заведения общепита.

За последние сутки в Московской области выявили 301 случай заболевания COVID-19, сказано на сайте минздрава региона. Всего с момента начала эпидемии в Подмосковье выявлено 57 570 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 887 человек, а выздоровели и выписались 35 240 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Алексей Воробьев, карантин, коронавирус, Подмосковье
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