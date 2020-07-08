СМИ сообщили о гибели сына экс-главы набсовета банка «Открытие» после ДТП

По данным СМИ, сын бывшего главы набсовета банка «Открытие» Рубена Аганбегяна умер в больнице после аварии. Молодой человек сбил на мотоцикле пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве в результате ДТП погиб Абел Аганбегян — сын бывшего главы набсовета банка «Открытие» Рубена Аганбегяна. Об этом сообщают РЕН ТВ и Telegram-канал Mash.

По данным РЕН ТВ, авария произошла вечером 4 июля на Комсомольском проспекте. Аганбегян на мотоцикле сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, сообщает телеканал.

Как уточняет Mash, Аганбегян, который управлял мотоциклом BMW S1000 RR, не заметил мужчину, который переходил дорогу за 28 м до «зебры», и наехал на него. В результате тот скончался до приезда скорой.

Аганбегян слетел с мотоцикла, его доставили в больницу с переломом основания черепа, передает Mash. По данным РЕН ТВ, он также получил открытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Спасти молодого человека не удалось, пишут СМИ.

Об аварии со смертельным исходом на Комсомольском проспекте также сообщает «Пятый канал». Имени водителя мотоцикла, погибшего в результате ДТП, в сообщении телеканала не приводится, но отмечается, что речь идет о «сыне известного финансиста и бывшего банкира».