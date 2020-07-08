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СМИ сообщили о гибели сына экс-главы набсовета банка «Открытие» после ДТП

По данным СМИ, сын бывшего главы набсовета банка «Открытие» Рубена Аганбегяна умер в больнице после аварии. Молодой человек сбил на мотоцикле пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве в результате ДТП погиб Абел Аганбегян — сын бывшего главы набсовета банка «Открытие» Рубена Аганбегяна. Об этом сообщают РЕН ТВ и Telegram-канал Mash.

По данным РЕН ТВ, авария произошла вечером 4 июля на Комсомольском проспекте. Аганбегян на мотоцикле сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, сообщает телеканал.

Как уточняет Mash, Аганбегян, который управлял мотоциклом BMW S1000 RR, не заметил мужчину, который переходил дорогу за 28 м до «зебры», и наехал на него. В результате тот скончался до приезда скорой.

Аганбегян слетел с мотоцикла, его доставили в больницу с переломом основания черепа, передает Mash. По данным РЕН ТВ, он также получил открытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Спасти молодого человека не удалось, пишут СМИ.

Об аварии со смертельным исходом на Комсомольском проспекте также сообщает «Пятый канал». Имени водителя мотоцикла, погибшего в результате ДТП, в сообщении телеканала не приводится, но отмечается, что речь идет о «сыне известного финансиста и бывшего банкира».

Рубен Аганбегян с 2012 по 2017 год работал в группе «Открытие», с 2017 года занимал должность члена совета директоров «Открытие Холдинга» и президента банка «ФК Открытие», который в августе 2017 года санировал Центробанк. В январе 2018 года его назначили советником гендиректора инвесткомпании «ВЭБ Капитал», а в 2019 году — советником гендиректора АО «ИнфраВЭБ». С февраля 2020 года является гендиректором группы компаний «Нацпроектстрой», на базе которого создается совместное предприятие ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинга» Аркадия Ротенберга в области инфраструктурного строительства.

РБК направил запросы Аганбегяну. Представитель ВЭБа отказался от комментариев. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о случившемся.

Теги: авария, ДТП
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