МЧС предупредило москвичей о грозе и граде
МЧС Москвы предупредило москвичей о предстоящих во второй половине дня грозе и ливнях, местами в городе возможен град, сообщило министерство в телеграм-канале.
Предупреждение будет действовать с 14:00 до 22:00. При грозе порывы ветра будут достигать 15–17 м/с, уточнили в МЧС.
Спасатели традиционно просят водителей снижать скорость движения автомобилей под дождем, соблюдать дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров на мокрой дороге. Пешеходам советуют на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя под деревьями.
С конца мая МЧС регулярно предупреждает о непогоде в Москве.
Грозы и град ожидаются также на Кубани, в Тюменской области, а на севере и в юго-восточных районах Ставропольского края ожидается жара до плюс 42 градусов.
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