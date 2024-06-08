«Аэрофлот» отменил рейс из Бишкека в Москву из-за птиц на взлетной полосе
Рейс «Аэрофлота» из Бишкека в Москву пришлось отменить в связи с необходимостью дополнительной технической проверки, поскольку самолет прервал разбег из-за птиц на взлетно-посадочной полосе, заявили в авиакомпании.
Речь идет о рейсе SU1887, который должен был вылететь в 16:55 по местному времени (13:55 мск) и прилететь в Шереметьево в 18:25 мск.
«В целях сокращения времени ожидания вылета пассажиры перебронированы на ближайший рейс, который будет выполнен на широкофюзеляжном самолете большей вместимости. На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания», — сообщили в авиакомпании.
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