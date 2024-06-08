«Аэрофлот» отменил рейс из Бишкека в Москву из-за птиц на взлетной полосе

«Аэрофлот» отменил рейс из Бишкека в Москву, поскольку самолету пришлось остановить разбег из-за птиц на взлетной полосе, требуется дополнительная проверка, заявили в авиакомпании. Пассажиров перевезут на ближайшем рейсе

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Рейс «Аэрофлота» из Бишкека в Москву пришлось отменить в связи с необходимостью дополнительной технической проверки, поскольку самолет прервал разбег из-за птиц на взлетно-посадочной полосе, заявили в авиакомпании.

Речь идет о рейсе SU1887, который должен был вылететь в 16:55 по местному времени (13:55 мск) и прилететь в Шереметьево в 18:25 мск.

«В целях сокращения времени ожидания вылета пассажиры перебронированы на ближайший рейс, который будет выполнен на широкофюзеляжном самолете большей вместимости. На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания», — сообщили в авиакомпании.