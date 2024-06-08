 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Аэрофлот» отменил рейс из Бишкека в Москву из-за птиц на взлетной полосе

«Аэрофлот» отменил рейс из Бишкека в Москву, поскольку самолету пришлось остановить разбег из-за птиц на взлетной полосе, требуется дополнительная проверка, заявили в авиакомпании. Пассажиров перевезут на ближайшем рейсе
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Рейс «Аэрофлота» из Бишкека в Москву пришлось отменить в связи с необходимостью дополнительной технической проверки, поскольку самолет прервал разбег из-за птиц на взлетно-посадочной полосе, заявили в авиакомпании.

Речь идет о рейсе SU1887, который должен был вылететь в 16:55 по местному времени (13:55 мск) и прилететь в Шереметьево в 18:25 мск.

«В целях сокращения времени ожидания вылета пассажиры перебронированы на ближайший рейс, который будет выполнен на широкофюзеляжном самолете большей вместимости. На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания», — сообщили в авиакомпании.

«Аэрофлот» отменил рейс в Дубай из-за ограничения в работе аэропорта
Общество
Фото:Alexander Cornwell / Reuters

Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео

Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных

Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам

Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика

Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений

Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото

Новые кадры из Луганска после удара ВСУ

Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива

Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Бишкек Москва Аэрофлот Шереметьево отмена рейсов взлетно-посадочная полоса
Материалы по теме
«Аэрофлот» объяснил внеплановую посадку рейса Пхукет — Красноярск в Китае
Общество
«Аэрофлот» перенес несколько рейсов в Египет и ОАЭ
Бизнес
Задержанные после атаки Ирана рейсы «Аэрофлота» возобновили вылеты
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Мантуров назвал основную задачу России в космосе Технологии и медиа, 18:07
Наказанная за договорняки «Чайка» спустя три года вернулась в Первую лигу Спорт, 17:55
ЦАХАЛ показала кадры с освобожденным из плена ХАМАС петербуржцем Политика, 17:55
На Украине впервые за уклонение от армии посадили в тюрьму на пять лет Политика, 17:46
Над Белгородской областью сбили дрон Политика, 17:40
Глава Абхазии анонсировал запуск рейсов из Сухума в семь городов России Общество, 17:35
«Аэрофлот» отменил рейс из Бишкека в Москву из-за птиц на взлетной полосе Общество, 17:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Снижение расходов, улучшение качества: все - о DevOps-инструментах для ПО РБК и Сфера, 17:31
Первая ракетка мира выиграла «Ролан Гаррос» третий год подряд Спорт, 17:21
Шольц призвал Путина признать, что «Украина сильна» Политика, 17:20
Тарпищев предрек Медведеву и Рублеву успешное выступление на Олимпиаде Спорт, 17:07
Следствие попросило московский суд арестовать омского депутата-единоросса Политика, 16:58
Минцифры изменят порядок оформления займов через «Госуслуги» Финансы, 16:50
Times узнала об опасениях по поводу «зависимости» Зеленского от Ермака Политика, 16:42